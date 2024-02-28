Блогер Юрий Подоляка выступит на благотворительном концерте в поддержку белгородцев

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В московском Музее Победы 28 февраля пройдёт благотворительный концерт «Мы вместе». Мероприятие организовано в помощь белгородцам, пострадавшим при обстрелах.
В концерте примут участие блогеры Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко. Для зрителей выступят академический ансамбль Института современного искусства, а также Дмитрий Юртаев, Оксана Цах, Иван Вершинин и другие.
Планируется, что концерт посетят семьи участников СВО, дети из детдомов, пенсионеры, люди с ОВЗ, многодетные семьи, родители детей-инвалидов.