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Зрительный зал

Блогер Юрий Подоляка выступит на благотворительном концерте в поддержку белгородцев

28 февраля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Зрительный зал

В Музее Победы в Москве проведут благотворительный концерт в помощь белгородцам

Концерт состоится 28 февраля. В мероприятии примут участие блогеры Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко. Подробности сообщает «Вечерняя Москва».

В московском Музее Победы 28 февраля пройдёт благотворительный концерт «Мы вместе». Мероприятие организовано в помощь белгородцам, пострадавшим при обстрелах.

В концерте примут участие блогеры Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко. Для зрителей выступят академический ансамбль Института современного искусства, а также Дмитрий Юртаев, Оксана Цах, Иван Вершинин и другие.

Планируется, что концерт посетят семьи участников СВО, дети из детдомов, пенсионеры, люди с ОВЗ, многодетные семьи, родители детей-инвалидов.

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#Благотворительный концерт#Концерт#Общество#Белгородская область#Москва#Белгород#Алина Харина#Музей победы#Юрий Подоляка
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