Скандально известный рэпер перевёл деньги белгородскому благотворительному фонду

Рэпера в сентябре прошлого года арестовывали на пять суток. Причину ареста Loqiemean не назвал, однако позже стало известно, что ею стала публикация с упоминанием экстремисткой организации. Артист раскаялся в содеянном и удалил запись. После освобождения рэпер заявил, что был неправ и что он «не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа».