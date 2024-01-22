Скандально известный рэпер перевёл деньги белгородскому благотворительному фонду

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) перечислил белгородскому фонду 50 тыс. рублей. Об этом он сообщил, прикрепив к публикации в своём Telegram-канале скриншот с переводом средств. Пожертвование получил фонд «Святое Белогорье против детского рака».
Рэпера в сентябре прошлого года арестовывали на пять суток. Причину ареста Loqiemean не назвал, однако позже стало известно, что ею стала публикация с упоминанием экстремисткой организации. Артист раскаялся в содеянном и удалил запись. После освобождения рэпер заявил, что был неправ и что он «не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа».
Напомним, что ранее певец Филипп Киркоров перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица». Он обещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода.