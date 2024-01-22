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Published Сегодня, 08:19

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Loqiemean

Скандально известный рэпер перевёл деньги белгородскому благотворительному фонду

22 января 2024, 08:19
Фото: Telegram-канал Loqiemean
Loqiemean

Рэпер Loqiemean пожертвовал деньги «Святому Белогорью против детского рака»

Артист Роман Худяков пожертвовал 50 тыс. рублей фонду «Святое Белогорье против детского рака». В подтверждение рэпер опубликовал в своём Telegram-канале скриншот с переводом средств.
Сюжет
Деньги

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) перечислил белгородскому фонду 50 тыс. рублей. Об этом он сообщил, прикрепив к публикации в своём Telegram-канале скриншот с переводом средств. Пожертвование получил фонд «Святое Белогорье против детского рака».

Рэпера в сентябре прошлого года арестовывали на пять суток. Причину ареста Loqiemean не назвал, однако позже стало известно, что ею стала публикация с упоминанием экстремисткой организации. Артист раскаялся в содеянном и удалил запись. После освобождения рэпер заявил, что был неправ и что он «не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа».

Напомним, что ранее певец Филипп Киркоров перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица». Он обещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода.

Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
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#Деньги#Общество#Белгородская область#Фонд#Новости Белгорода#Святое Белогорье против детского рака#Белгород#Пожертвование#Рэпер#Александра Склярова
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