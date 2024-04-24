Скандально известный белгородский блогер Лена Миро умерла в США?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Лена Миро якобы попала в аварию в США, впала в кому, а после скончалась. «Она долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал. Сказал, „карма её настигла, сама виновата“", — цитирует издание сообщение Telegam-канала. Смерть блогера официально не подтверждена.
Отметим, что Лена Миро получила известность благодаря свои провокационным публикациям. Вела блог в «Живом Журнале».
Настоящее имя блогера — Елена Мироненко. Она родилась в Старом Осколе Белгородской области. Окончила Воронежский институт. Как утверждают СМИ, изначально Миро писала, что является коренной москвичкой и миллионершей по имени Мальвина Владимировна.
Переехала в Москву, где работала переводчиком, писала книги. В свет вышли такие её работы как «Мальвина и скотина», «Я тоже была толстой».
Успела пожить в Лондоне. Позже бросила работу переводчиком и завела блог в ЖЖ. В 2013 году её блог возглавил антитоп ЖЖ, который составляли сами читатели. Миро выдавала провокационные посты в скандальной манере о знаменитостях, моде, писала на тему диет, личной жизни.
Изначально её блоги были посвящены здоровому образу жизни, но они не были популярными. Блогеру посоветовали сменить стиль на скандальный. В 2011 году она предложила сделать вход и въезд в центр Москвы платным для бедных. Женщин с лишним весом Миро называла «толстыми курицами». В своём блоге часто в провокационной манере комментировала жизнь звёзд.
До пандемии Миро переехала в США. Пишут, что в прошлом году она родила. Последняя публикация блогера в ЖЖ была сделана в марте 2023 года. Миро написала о временном закрытии блога.