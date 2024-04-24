Скандально известный белгородский блогер Лена Миро умерла в США?

Изначально её блоги были посвящены здоровому образу жизни, но они не были популярными. Блогеру посоветовали сменить стиль на скандальный. В 2011 году она предложила сделать вход и въезд в центр Москвы платным для бедных. Женщин с лишним весом Миро называла «толстыми курицами». В своём блоге часто в провокационной манере комментировала жизнь звёзд.