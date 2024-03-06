Истомин: 80% россиян отметили влияние блогеров на общественное мнение

Кирилл Истомин сообщил, что 79% россиян используют блоги для получения актуальной информации. Это свидетельствует о том, что в современную эпоху блогосфера становится пространством высокого уровня доверия. Люди все чаще обращаются к блогерам в качестве источников независимых мнений и анализа. 80% участников исследования признают, что блогеры оказывают влияние на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией.