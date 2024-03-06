Истомин: 80% россиян отметили влияние блогеров на общественное мнение

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В рамках «Медиапотока», проведенного совместными усилиями Министерства науки и высшего образования РФ, Росатома и «Диалога», он также обсудил с блогерами перспективы развития блогосферы в России и представил результаты исследования, проведенного социологическим агентством «Вебер» — совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», пишет 56orb.ru.
Кирилл Истомин сообщил, что 79% россиян используют блоги для получения актуальной информации. Это свидетельствует о том, что в современную эпоху блогосфера становится пространством высокого уровня доверия. Люди все чаще обращаются к блогерам в качестве источников независимых мнений и анализа. 80% участников исследования признают, что блогеры оказывают влияние на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией.
Во время дискуссии Андрей Третьяков, автор канала «Лука Ебков», ресторатор и соучредитель компании Stereo People Group, подчеркнул, что каждый блогер должен нести ответственность за свои слова.
Он отметил, что раньше анонимные каналы были популярны, но сейчас им практически не доверяют, потому что за свои высказывания нужно отвечать лично. Каждый блогер должен ценить свою репутацию.
Помимо тщательной проверки информации, для блогера важно следить за трендами и алгоритмами, постоянно совершенствоваться, отметил один из топ-6 авторов ВКонтакте по версии Brand Analytics за 2023 год с ежемесячным охватом более 50 миллионов пользователей, выпускник «Мастерской новых медиа» Алексей Костыркин.
Блогер — это во многом социально значимая профессия: он может рассказывать не только о своей деятельности, но и освещать жизнь региона, его культуру, подытожил заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа» Адам Ачмиз.