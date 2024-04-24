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Суд

Экс-чиновнику мэрии вынесли приговор, а лишившимся жилья белгородцам пообещали льготы

24 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Суд
24 апреля в правительстве приняли важное решение по поддержке оставшихся без жилья белгородцев, бывшему чиновнику мэрии вынесли приговор, а регион накрыли аномальные осадки. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Льготы для белгородцев

Правительство РФ приняло решение по поводу льготного кредитования для белгородцев. Сообщается, что жители региона, которые остались без жилья из-за атак ВСУ, смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Программа будет распространяться на новостройки и на вторичную недвижимость.

Также оформить кредит на покупку «вторички» смогут участники СВО, некоторые чиновники, сотрудники соцсферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых регионов РФ.

Программа будет действовать до конца апреля 2025 года.

В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев
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Исправительные работы для экс-чиновника

В областном центре вынесли приговор бывшему чиновнику мэрии Белгорода. Речь идёт о бывшем начальнике одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития. Его судили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).

В региональном УФСБ рассказали, что чиновник продумал схему, по которой брал средства у предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю.

Сообщается, что чиновника приговорили к исправительным работам на 2,5 года. Приговор суда вступил в силу.

Стоит отметить, что двумя годами ранее стало известно об уголовном деле против бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации областного центра. В ноябре 2023 года сообщалось, что бывшего замначальника оштрафовали на 1,5 млн рублей.

Экс-чиновнику, бравшему деньги за выдачу разрешений на торговлю, вынесли приговор
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«Ржавый» дождь

Сегодня белгородцы стали свидетелями аномального явления — область накрыл странный дождь. Жители разных районов заметили тучи жёлтого цвета. После очевидцы начали сообщать о ржавом дожде.

Читатели Бел.Ру начали присылать фото грязных следов на одежде и машинах после выпавших осадков.

Некоторые предположили, что это может быть песок из Сахары. Сегодня несколько стран накрыла песчаная буря.

Климатологи белгородского вуза поспешили успокоить местных жителей и рассказали, что ничего опасного в этих осадках нет. Специалисты объяснили, что это обычное явление: воздушные массы, перемещаясь, могли перенести, к примеру, африканские пески.

К слову, последний раз грязный дождь прошёл в области год назад в апреле. Тогда на машинах и одежде местных жителей появился налёт белого цвета.

Белгород накрыло пугающе жёлтое небо: фото
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