Экс-чиновнику мэрии вынесли приговор, а лишившимся жилья белгородцам пообещали льготы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Правительство РФ приняло решение по поводу льготного кредитования для белгородцев. Сообщается, что жители региона, которые остались без жилья из-за атак ВСУ, смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Программа будет распространяться на новостройки и на вторичную недвижимость.
Также оформить кредит на покупку «вторички» смогут участники СВО, некоторые чиновники, сотрудники соцсферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых регионов РФ.
Программа будет действовать до конца апреля 2025 года.
В областном центре вынесли приговор бывшему чиновнику мэрии Белгорода. Речь идёт о бывшем начальнике одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития. Его судили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).
В региональном УФСБ рассказали, что чиновник продумал схему, по которой брал средства у предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю.
Сообщается, что чиновника приговорили к исправительным работам на 2,5 года. Приговор суда вступил в силу.
Стоит отметить, что двумя годами ранее стало известно об уголовном деле против бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации областного центра. В ноябре 2023 года сообщалось, что бывшего замначальника оштрафовали на 1,5 млн рублей.
Сегодня белгородцы стали свидетелями аномального явления — область накрыл странный дождь. Жители разных районов заметили тучи жёлтого цвета. После очевидцы начали сообщать о ржавом дожде.
Читатели Бел.Ру начали присылать фото грязных следов на одежде и машинах после выпавших осадков.
Некоторые предположили, что это может быть песок из Сахары. Сегодня несколько стран накрыла песчаная буря.
Климатологи белгородского вуза поспешили успокоить местных жителей и рассказали, что ничего опасного в этих осадках нет. Специалисты объяснили, что это обычное явление: воздушные массы, перемещаясь, могли перенести, к примеру, африканские пески.
К слову, последний раз грязный дождь прошёл в области год назад в апреле. Тогда на машинах и одежде местных жителей появился налёт белого цвета.