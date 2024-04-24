Экс-чиновнику мэрии вынесли приговор, а лишившимся жилья белгородцам пообещали льготы

Правительство РФ приняло решение по поводу льготного кредитования для белгородцев. Сообщается, что жители региона, которые остались без жилья из-за атак ВСУ, смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Программа будет распространяться на новостройки и на вторичную недвижимость.