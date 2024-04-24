Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Лишившиеся жилья белгородцы смогут взять льготную ипотеку под 2%

В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев

24 апреля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney

Лишившиеся жилья белгородцы смогут взять льготную ипотеку под 2%

Соответствующее решение приняло правительство. Оформить льготную ипотеку, помимо белгородцев, смогут некоторые жители новых регионов и участники СВО, сообщает РБК.
Сюжет
Жилье

Белгородцы смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Речь идёт о жителях региона, оставшихся без дома из-за обстрелов. Программа распространяется как на новостройки, так и на вторичный рынок.

Помимо этого, оформить кредит на покупку вторичного жилья смогут определённые категории граждан: участники и ветераны СВО, чиновники из «отдельных федеральных органов власти», а также сотрудники социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых территорий. Они могут приобрести жильё на вторичном рынке.

Программа льготной ипотеки под 2% годовых будет действовать до конца апреля 2025 года.

Что нужно знать о сельской ипотеке в 2024 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура: от белгородцев не поступало жалоб на отказ в страховании имуществаУчёба и жильё: на что белгородцы предпочитают тратить материнский капитал?
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Жилье#Ипотека#Новости Белгорода#Белгород#Льготная ипотека
Подпишитесь
Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
Сегодня, 09:40
«Очередная утка»: адвокат прокомментировал слухи об отказе Ефремову в УДО
Сегодня, 08:02
Экс-чиновнику, бравшему деньги за выдачу разрешений на торговлю, вынесли приговор
Сегодня, 09:12
В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ
Сегодня, 09:52
В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?
Сегодня, 08:28
"