В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев

Помимо этого, оформить кредит на покупку вторичного жилья смогут определённые категории граждан: участники и ветераны СВО, чиновники из «отдельных федеральных органов власти», а также сотрудники социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых территорий. Они могут приобрести жильё на вторичном рынке.