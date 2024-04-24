В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Белгородцы смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Речь идёт о жителях региона, оставшихся без дома из-за обстрелов. Программа распространяется как на новостройки, так и на вторичный рынок.
Помимо этого, оформить кредит на покупку вторичного жилья смогут определённые категории граждан: участники и ветераны СВО, чиновники из «отдельных федеральных органов власти», а также сотрудники социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых территорий. Они могут приобрести жильё на вторичном рынке.
Программа льготной ипотеки под 2% годовых будет действовать до конца апреля 2025 года.