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«Машина и вещи в налёте и песке»: белгородцев удивил странный дождь

13 апреля 2023, 08:40
Фото: «Официальный Старый Оскол» ВК

Прошедший в Белгородской области дождь оставил налёт на авто и вещах

Жители нескольких районов сообщили, что после дождя на их автомобилях появился налёт. Машины выглядят так, будто «обсыпаны мелом», сообщают очевидцы.
Сюжет
Дождь

Белгородцев удивил странный дождь, который оставил налёт, напоминающий мел. О природе этого явления пока неизвестно. Такой дождь прошёл сразу в нескольких районах области.

Свидетелями этого явления в том числе были жители Старого Оскола.

Дождь в Старом ОсколеДождь в Старом Осколе
Дождь в Старом ОсколеДождь в Старом Осколе
Дождь в Старом ОсколеДождь в Старом Осколе
Дождь в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «ЧП 31»

Аналогичная ситуация наблюдается и в Губкине. Местные жители делятся фотографиями.

Фото: «Губкин ТОР» ВК

Фотографию Бел.Ру прислала читательница из Волоконовского района. Её странные подтёки на машине тоже удивили.

«Сегодня утром я увидела свою машину в таком виде. Вчера была чистая. После дождя ночного такой эффект. Как мелом обсыпана», — поделилась женщина.

Фото: Bel.ru

Помимо машин, странный налёт белгородцы заметили и на одежде. 

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Дождь#Погода#Автомобили#Налёт#Песок#Общество#Фотофакт#Старый Оскол#Губкин#Волоконовский район#Видео
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