«Машина и вещи в налёте и песке»: белгородцев удивил странный дождь

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Белгородцев удивил странный дождь, который оставил налёт, напоминающий мел. О природе этого явления пока неизвестно. Такой дождь прошёл сразу в нескольких районах области.
Свидетелями этого явления в том числе были жители Старого Оскола.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Губкине. Местные жители делятся фотографиями.
Фотографию Бел.Ру прислала читательница из Волоконовского района. Её странные подтёки на машине тоже удивили.
«Сегодня утром я увидела свою машину в таком виде. Вчера была чистая. После дождя ночного такой эффект. Как мелом обсыпана», — поделилась женщина.
Помимо машин, странный налёт белгородцы заметили и на одежде.