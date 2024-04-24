Экс-чиновнику, бравшему деньги за выдачу разрешений на торговлю, вынесли приговор

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Белгороде вынесли приговор бывшему чиновнику мэрии Белгорода. Виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК) признали экс-начальника одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития.
Как сообщили в ФСБ, он продумал схему, по которой брал деньги у предпринимателей региона за выдачу разрешений на уличную торговлю
В итоге бывшего чиновника приговорили к исправительным работам на 2,5 года. Приговор вступил в силу.
Напомним, что в 2022 году стало известно об уголовном деле против бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода. Тогда в прокуратуре заявили, что обжалуют приговор. Спустя год поступила информация о возбуждённом уголовном деле.
Уже в ноябре «Коммерсант-Черноземье» писал, что бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег с бизнесменов. По информации издания, речь шла о Константине Нечухрае.