Экс-чиновнику, бравшему деньги за выдачу разрешений на торговлю, вынесли приговор

Напомним, что в 2022 году стало известно об уголовном деле против бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода. Тогда в прокуратуре заявили, что обжалуют приговор. Спустя год поступила информация о возбуждённом уголовном деле.