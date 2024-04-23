Для четвёртой очереди Новой жизни в Белгороде готовятся построить дорогу

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Появился контракт на проектирование и выполнение изыскательских работ для будущей автодороги для четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» в Белгороде. На формирование документации и проведение экспертиз готовы выделить 3,5 млн рублей.
Подрядчик должен сделать документацию с учётом существующих дорог. В перечень работ входят проект автодороги, водопровода, канализации, ливневой канализации и несколько экспертиз.
Исполнитель ещё не определён. Заявки будут принимать до 7 мая 2024 года.
Напомним, что ранее будущих жителей 4-й очереди лишили парковок во дворе. Взамен застройщик должен будет построить компенсационные парковки в радиусе не менее 400 метров от жилья.
В феврале этого года с владельцами квартир обсудили схему парковки на 390 мест.