Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Проектирование

Для четвёртой очереди Новой жизни в Белгороде готовятся построить дорогу

23 апреля 2024, 12:46
Фото: 1MI
Проектирование

Проект дороги для 4-й очереди Новой жизни в Белгороде разработают за 3,5 млн

Проблемная 4-я очередь микрорайона Новая жизнь обзаведётся дорогой. В Сети появилась соответствующая закупка.

Появился контракт на проектирование и выполнение изыскательских работ для будущей автодороги для четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» в Белгороде. На формирование документации и проведение экспертиз готовы выделить 3,5 млн рублей.

Подрядчик должен сделать документацию с учётом существующих дорог. В перечень работ входят проект автодороги, водопровода, канализации, ливневой канализации и несколько экспертиз.

Исполнитель ещё не определён. Заявки будут принимать до 7 мая 2024 года.

Напомним, что ранее будущих жителей 4-й очереди лишили парковок во дворе. Взамен застройщик должен будет построить компенсационные парковки в радиусе не менее 400 метров от жилья.

В феврале этого года с владельцами квартир обсудили схему парковки на 390 мест.

Дождались, но отказались: почему белгородцы не приняли квартиры в Новой жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в БелгородеЧто происходит с домами 4-й очереди Новой жизни в Белгороде?Дома Новой жизни ввели в эксплуатацию, но ключи белгородцам пока не дадут
#Алёна Мальцева#Город#Общество#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Новая жизнь#Парковочные места
Подпишитесь
«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей
Сегодня, 11:05
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
Сегодня, 12:12
Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года
Сегодня, 11:15
Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?
Сегодня, 07:40
«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ
Сегодня, 09:32
Электромонтёр Ровеньского РЭС «Белгородэнерго» награждён медалью «Волонтёр России»
Сегодня, 09:54
"