Дождались, но отказались: почему белгородцы не приняли квартиры в Новой жизни

Как пишет издание, по состоянию на 7 марта ключи от квартир четвёртой очереди Новой жизни получили 276 собственников. Эти данные привели в правительстве региона. Однако перед тем, как забрать ключи, белгородцы смотрят, устраивает ли их качество работ.