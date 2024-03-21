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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

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Новая жизнь в Белгороде

Дождались, но отказались: почему белгородцы не приняли квартиры в Новой жизни

21 марта 2024, 10:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Новая жизнь в Белгороде

Двое белгородцев отказались принимать квартиры в Новой жизни

Некоторые собственники квартир из домов четвёртой очереди отказались принимать квартиры. Причиной стала плохая чистовая отделка. Подробности сообщает Go31.

Два человека отказались принимать квартиры в домах четвёртой очереди Новой жизни. Причиной стала плохая чистовая отделка. Жители не собираются въезжать до устранения недочётов.

Как пишет издание, по состоянию на 7 марта ключи от квартир четвёртой очереди Новой жизни получили 276 собственников. Эти данные привели в правительстве региона. Однако перед тем, как забрать ключи, белгородцы смотрят, устраивает ли их качество работ.

Два человека отказались въезжать, пока все недочёты не устранят. Претензии были к чистовой отделке. Ранее одна из собственниц рассказывала, что удивилась отделке, ведь натяжной потолок лежал на полу.

Дворы же около домов уже практически благоустроены. Работы завершат полностью, когда установится тёплая сухая погода. Парковку будут строить по отдельному проекту. Пока у домов имеется всего 103 машино-места.

Ранее жители микрорайона Новая жизнь жаловались на «фонтаны» фекалий. Жители уверены, что проблемы связаны с неправильно спроектированной канализацией.

Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Квартиры#Новости Белгорода#Отказ#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Новая жизнь
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