Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сообщается, что деловая программа форума будет поделена на 4 блока. Они отвечают основной миссии мероприятия по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, пишет newsnn.ru.
По треку «Переход к многополярной модели мировой экономики» будут проведены дискуссии и сессии по экономическому и политическому суверенитету.
«Российская экономика: цели и задачи нового цикла» — это второй тематический блок, он будет посвящен ключевым драйверам экономического роста.
Третий блок называется «Технологии, обеспечивающие лидерство». Его участники обсудят влияние цифровизации на различные секторы экономики.
11 двусторонних бизнес-диалогов будут проведены с зарубежными партнёрами России. Также в рамках международного трека проведут Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).
В деловой программе также запланированы сессии, посвященные председательству Российской Федерации в БРИКС и СНГ.
Поднимут на международном форуме в Санкт-Петербурге и социальные вопросы, в том числе касающиеся доступности медицинской помощи и её качества. Также затронут тему международной кооперации малого и среднего бизнеса.
В рамках ПМЭФ-2024, в последний день мероприятия, пройдет Международный молодежный экономический форум.