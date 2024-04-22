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Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

Росконгресс опубликовал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

22 апреля 2024, 13:40
Фото: roscongress.org
В июне в Санкт-Петербурге пройдет 27-й Петербургский международный экономический форум. Официальным информационным партнером мероприятия является медиахолдинг 1MI. Главная тема форума сформулирована так: «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Сообщается, что деловая программа форума будет поделена на 4 блока. Они отвечают основной миссии мероприятия по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, пишет newsnn.ru.

По треку «Переход к многополярной модели мировой экономики» будут проведены дискуссии и сессии по экономическому и политическому суверенитету.

«Российская экономика: цели и задачи нового цикла» — это второй тематический блок, он будет посвящен ключевым драйверам экономического роста.

Третий блок называется «Технологии, обеспечивающие лидерство». Его участники обсудят влияние цифровизации на различные секторы экономики.

11 двусторонних бизнес-диалогов будут проведены с зарубежными партнёрами России. Также в рамках международного трека проведут Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

В деловой программе также запланированы сессии, посвященные председательству Российской Федерации в БРИКС и СНГ.

Поднимут на международном форуме в Санкт-Петербурге и социальные вопросы, в том числе касающиеся доступности медицинской помощи и её качества. Также затронут тему международной кооперации малого и среднего бизнеса.

В рамках ПМЭФ-2024, в последний день мероприятия, пройдет Международный молодежный экономический форум.

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