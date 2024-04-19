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Судебный спор цемзавода с белгородской налоговой прокомментировали в «Цемросе»

Судебный спор цемзавода с белгородской налоговой прокомментировали в «Цемросе»

19 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Пресс-служба АО «Цемрос», головной компании ЗАО «Белгородский цемент», прокомментировала Бел.Ру суд цемзавода с УФНС по региону.
Сюжет
Штраф

Бел.Ру направило АО «Цемрос» официальный запрос с просьбой поделиться подробностями о судебном разбирательстве между ЗАО «Белгородский цемент» и УФНС по региону. В пресс-службе компании ответили следующим образом:

«ЗАО „Белгородский цемент“ обратилось в Арбитражный суд Белгородской области в связи с тем, что решение налогового органа является необоснованным. Предприятие оспаривает его в судебном порядке».

Напомним, что ранее цемзавод потребовал через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. В документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.

Комментировать Бел.Ру судебное разбирательство в УНФС по Белгородской области отказались, сославшись на налоговую тайну.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Штраф#Белгородский цемент#Эксклюзив#Налог на прибыль#Белгород#Уфнс#Белгородский бизнес#Цемрос#Судебное разбирательство
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