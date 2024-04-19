Судебный спор цемзавода с белгородской налоговой прокомментировали в «Цемросе»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Бел.Ру направило АО «Цемрос» официальный запрос с просьбой поделиться подробностями о судебном разбирательстве между ЗАО «Белгородский цемент» и УФНС по региону. В пресс-службе компании ответили следующим образом:
«ЗАО „Белгородский цемент“ обратилось в Арбитражный суд Белгородской области в связи с тем, что решение налогового органа является необоснованным. Предприятие оспаривает его в судебном порядке».
Напомним, что ранее цемзавод потребовал через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. В документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.
Комментировать Бел.Ру судебное разбирательство в УНФС по Белгородской области отказались, сославшись на налоговую тайну.