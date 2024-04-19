«Молодёжь в наушниках сирену не слышит»: можно ли предупреждать о РО через «Яндекс»?

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В ходе вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову предложили связаться с компанией «Яндекс» и обсудить возможность добавления функции «Предупреждение о ЧС». По словам белгородца, такое нововведение помогло бы увеличить охват населения при ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.
«Много молодёжи гуляет в наушниках, сирену не слышат», — дополнил мужчина.
Однако глава региона отметил, что в области уже есть достаточно источников, которые предупреждают жителей об обстрелах.
У «Яндекса» охваты больше, поэтому договориться немного тяжелее. Но, мне кажется, на сегодняшний день мы выработали тот порядок оповещения, который уже приносит результат.
Вячеслав Гладков