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Белгородцы попросили сообщать о ракетной опасности через колонку «Яндекса»

«Молодёжь в наушниках сирену не слышит»: можно ли предупреждать о РО через «Яндекс»?

19 апреля 2024, 06:49
Фото: 1MI

Белгородцы попросили сообщать о ракетной опасности через колонку «Яндекса»

С таким предложением к губернатору обратился местный житель. По его словам, такая возможность позволит молодёжи в наушниках своевременно узнавать о ракетной опасности и прятаться в безопасные места. Гладков отметил, что договориться о такой возможности будет тяжело.

В ходе вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову предложили связаться с компанией «Яндекс» и обсудить возможность добавления функции «Предупреждение о ЧС». По словам белгородца, такое нововведение помогло бы увеличить охват населения при ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.

«Много молодёжи гуляет в наушниках, сирену не слышат», — дополнил мужчина.

Однако глава региона отметил, что в области уже есть достаточно источников, которые предупреждают жителей об обстрелах.

У «Яндекса» охваты больше, поэтому договориться немного тяжелее. Но, мне кажется, на сегодняшний день мы выработали тот порядок оповещения, который уже приносит результат.
Вячеслав Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Яндекс#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Оповещения#Ракетная опасность#Опасность атаки БПЛА
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