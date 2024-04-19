«Молодёжь в наушниках сирену не слышит»: можно ли предупреждать о РО через «Яндекс»?

Белгородцы попросили сообщать о ракетной опасности через колонку «Яндекса»

С таким предложением к губернатору обратился местный житель. По его словам, такая возможность позволит молодёжи в наушниках своевременно узнавать о ракетной опасности и прятаться в безопасные места. Гладков отметил, что договориться о такой возможности будет тяжело.