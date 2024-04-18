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Повреждённый при ночном обстреле ВСУ дом под Белгородом не смогут восстановить

Дом под Белгородом, в который попал снаряд, не смогут восстановить

18 апреля 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney

Повреждённый при ночном обстреле ВСУ дом под Белгородом не смогут восстановить

Постройку придётся снести и построить заново. Об этом хозяин дома рассказал «Белпрессе».

Ночью 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло прямое попадание снаряда в крышу дома в Разумном. В здании проломлена кровля, снесена стена, выбиты окна, пострадали межкомнатные перегородки и внутренняя отделка.

Оценить ущерб приезжали специалисты. Хозяин дома сообщил, что дом не получится восстановить, его придётся возводить заново. От прежнего здания возможно сохранить только фундамент.

Также отметим, что во время обстрела пострадала хозяйка дома. Она сейчас находится в больнице с осколочным ранением стопы. Женщина остаётся под наблюдением врачей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дом#Разумное#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Восстановление#СВО#Атака ВСУ
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