Дом под Белгородом, в который попал снаряд, не смогут восстановить

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Ночью 18 апреля в результате обстрела ВСУ произошло прямое попадание снаряда в крышу дома в Разумном. В здании проломлена кровля, снесена стена, выбиты окна, пострадали межкомнатные перегородки и внутренняя отделка.
Оценить ущерб приезжали специалисты. Хозяин дома сообщил, что дом не получится восстановить, его придётся возводить заново. От прежнего здания возможно сохранить только фундамент.
Также отметим, что во время обстрела пострадала хозяйка дома. Она сейчас находится в больнице с осколочным ранением стопы. Женщина остаётся под наблюдением врачей.