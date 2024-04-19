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Скорая помощь

Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах

19 апреля 2024, 11:10
Фото: 1MI
Скорая помощь

ВСУ обстреляли Ясные Зори в Белгородской области

Пострадавших везут в больницу. На месте обстрела работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 19 апреля обстреляли Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадали два человека, есть разрушения.

Ранены две женщины. Их везут в областную больницу в Белгороде. У одной пострадавшей — резаная рана головы и осколочные ранения ног, у второй — осколочные ранения ноги.

Разрушения выявлены в трёх частных домах. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир» и беспилотниками. Есть разрушения в домах, квартире, на складах и промпредприятии. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

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