Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
ВСУ 19 апреля обстреляли Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадали два человека, есть разрушения.
Ранены две женщины. Их везут в областную больницу в Белгороде. У одной пострадавшей — резаная рана головы и осколочные ранения ног, у второй — осколочные ранения ноги.
Разрушения выявлены в трёх частных домах. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир» и беспилотниками. Есть разрушения в домах, квартире, на складах и промпредприятии. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.