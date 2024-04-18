Почётный знак «Материнская слава» в 2024 году получат 165 белгородок

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По словам чиновницы, комиссия рассмотрела 167 обращений от матерей, которые претендовали на получение почётного знака. В результате положительные решения приняли по 165 кандидатам.
Из них почётный знак «Материнская слава» I степени получат 10 женщин, II степени — 25 белгородок и III степени — 130 человек.
Батанова отметила, что все необходимые средства для выплат в бюджете предусмотрены.
Напомним, в Белгородской области почётным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие в регионе и родившие (усыновившие) трёх и более детей на территории области, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.