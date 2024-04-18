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Почётный знак «Материнская слава» в 2024 году получат 165 белгородок

Почётный знак «Материнская слава» в 2024 году получат 165 белгородок

18 апреля 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты белгородской облдумы согласовали список многодетных матерей региона, которых наградят почётным знаком «Материнская слава». Награждение состоится до 15 мая текущего года, сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

По словам чиновницы, комиссия рассмотрела 167 обращений от матерей, которые претендовали на получение почётного знака. В результате положительные решения приняли по 165 кандидатам.

Из них почётный знак «Материнская слава» I степени получат 10 женщин, II степени — 25 белгородок и III степени — 130 человек.

Батанова отметила, что все необходимые средства для выплат в бюджете предусмотрены.

Напомним, в Белгородской области почётным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие в регионе и родившие (усыновившие) трёх и более детей на территории области, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Область#Награды#Соцзащита#Материнская слава#Белгород#Многодетные матери
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