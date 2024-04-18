Почётный знак «Материнская слава» в 2024 году получат 165 белгородок

Напомним, в Белгородской области почётным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие в регионе и родившие (усыновившие) трёх и более детей на территории области, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.