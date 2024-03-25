В Белгородской области не ведут учёт матерей-героинь

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить из резервного фонда правительства более 30 млн рублей на единовременные выплаты в качестве поощрения матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, сообщается на сайте кабинета министров РФ.
Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдёт на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награждённым орденом «Родительская слава», 5,2 млн рублей — награждённым медалью этого ордена. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.
Удостоенные звания «Мать-героиня» получают 1 млн рублей. Родители, награждённые орденом «Родительская слава», — 500 тыс. рублей, а награждённые медалью этого ордена — 200 тыс. рублей. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько героинь проживает в Белгородской области.
В областном правительстве нам сообщили, что звание и орден «Мать-героиня», являющийся знаком особого отличия, являются государственными наградами Российской Федерации. Так же, как и орден «Родительская слава» и медали к нему.
Порядок представления к данным наградам регулируется федеральными нормативными документами. Однако сколько награждённых в Белгородской области, власти не сообщили, отметив, что учёт родителей, получивших награды, исполнительные органы области не ведут. А деньги на единовременное денежное поощрение награждённым родителям выделяют из федерального бюджета.
В то же время в правительстве отметили, что с 2003 года в Белгородской области награждаются почётным знаком «Материнская слава» женщины, проживающие в регионе и родившие (усыновившие) трёх и более детей на территории области, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.
К награждению почётным знаком могут быть представлены и матери, родившие детей за пределами Белгородской области в связи с медицинскими показаниями, направлением их (супругов) в служебные командировки или другие служебные поездки, работой (службой) их (супругов) на территории других субъектов Российской Федерации.
При награждении почётным знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья.
Почётный знак «Материнская слава» не относится к мерам социальной поддержки, а является наградой и имеет три степени:
В 2024 году единовременная денежная выплата при награждении почётным знаком I степени составляет 190 555 рублей, II степени — 142 908 рублей, III — 95 274 рублей.
Ходатайства о награждении многодетной матери почётным знаком могут представлять государственные органы и органы местного самоуправления, профсоюзы и другие общественные организации, а также трудовые коллективы. При этом наличие статуса многодетной матери не является единственным основанием для выдвижения уполномоченными лицами кандидатуры на награждение.
Требования к претендентам на награждение:
При определении претендентов на награду при прочих равных условиях, приоритет имеют матери, которые находятся в официальном зарегистрированном браке, поддерживающие положительный имидж полной семьи.
Материалы для награждения рассматривает комиссия. Почётный знак вручают ежегодно к Международному дню семьи (15 мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье ноября).
В 2022 году награду получили 310 матерей Белгородской области, в 2023 году — 307.