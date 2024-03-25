В Белгородской области не ведут учёт матерей-героинь

В то же время в правительстве отметили, что с 2003 года в Белгородской области награждаются почётным знаком «Материнская слава» женщины, проживающие в регионе и родившие (усыновившие) трёх и более детей на территории области, ответственно относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни.