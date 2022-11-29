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Сотрудница СГОКа награждена Почетным знаком «Материнская слава» I степени

Сегодня, 09:47
Фото: СГОК
Электрослесарь Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Татьяна Золотых награждена почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» I степени.

К этой награде представляют многодетных матерей с активной жизненной позицией, успехами в общественной деятельности и воспитании детей.

Торжественная церемония награждения прошла в канун Дня матери в центре культурного развития «Молодежный». Знаком отличия поощрили жительниц Старооскольского городского округа, воспитывающих трех и более детей.

В семье Золотых четверо мальчиков и девочка. Старшему сыну 17 лет, младшему 10 ноября исполнилось два года. Татьяна Золотых сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Муж Татьяны — Сергей — служит настоятелем Храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Обуховка. В семье бережно хранят и прививают младшему поколению духовные ценности, приобщают к спорту и творчеству, учат заботливому отношению к природе. Золотых — активные организаторы и участники сельских субботников и культурно-массовых мероприятий.

Фото: СГОК

В этом году семья Татьяны и Сергея Золотых заняла первое место в муниципальном этапе конкурса среди многодетных семей округа и вышла в региональный этап белгородской акции «Крепка семья — крепка Россия».

Почетный знак «Материнская слава» вручают в Белгородской области дважды в год, начиная с 2003-го. В этот раз ко Дню матери знаком отличия поощрили 167 многодетных женщин региона. 22 из них, воспитывающие пять и более детей, награждены знаком I степени.

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК
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