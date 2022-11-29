Сотрудница СГОКа награждена Почетным знаком «Материнская слава» I степени

В семье Золотых четверо мальчиков и девочка. Старшему сыну 17 лет, младшему 10 ноября исполнилось два года. Татьяна Золотых сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Муж Татьяны — Сергей — служит настоятелем Храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Обуховка. В семье бережно хранят и прививают младшему поколению духовные ценности, приобщают к спорту и творчеству, учат заботливому отношению к природе. Золотых — активные организаторы и участники сельских субботников и культурно-массовых мероприятий.