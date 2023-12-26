Погибшие на СВО тоже считаются: кто может получить орден «Материнская слава»

Что изменится? Согласно Методическим рекомендация ещё от 24 мая 2023 года, звание «Мать-героиня» и награждение орденом «Родительской славы» происходит при достижении возраста одного года десятым ребёнком и при наличии в живых остальных детей. Однако говорится и о том, что учитываются и те дети, которые погибли или пропали без вести «при защите Отечества или его интересов», при исполнении воинского, служебного и гражданского долга. Учитываются также обстоятельства при террористических актах и чрезвычайных ситуациях. Здесь же говорится и о смерти ребёнка вследствие ранения, контузии, заболевания и получения увечья. В список входят трудовые увечья и профзаболевания.