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Награды Белгородской области

Погибшие на СВО тоже считаются: кто может получить орден «Материнская слава»

26 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI
Награды Белгородской области

Погибших при защите Отечества белгородцев учтут при вручении «Материнской славы»

Поправки внесут в закон «О наградах Белгородской области». Они расширят основания для получения наград «Материнская слава» и «Отцовская слава». Об этом сообщили на заседании облдумы.
Сюжет
Дети

Что изменится? Согласно Методическим рекомендация ещё от 24 мая 2023 года, звание «Мать-героиня» и награждение орденом «Родительской славы» происходит при достижении возраста одного года десятым ребёнком и при наличии в живых остальных детей. Однако говорится и о том, что учитываются и те дети, которые погибли или пропали без вести «при защите Отечества или его интересов», при исполнении воинского, служебного и гражданского долга. Учитываются также обстоятельства при террористических актах и чрезвычайных ситуациях. Здесь же говорится и о смерти ребёнка вследствие ранения, контузии, заболевания и получения увечья. В список входят трудовые увечья и профзаболевания.

Решение принято, «принимая во внимание федеральное регулирование, а также сложившуюся в регионе обстановку в связи с проведением специальной военной операции».

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