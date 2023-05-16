Сотрудница СГОКа отмечена почетным знаком «Материнская слава»

В семье Абатуровых трое детей — две дочери и сын. Муж Юлии работает на Стойленском ГОКе ведущим маркшейдером.Юлия Абатурова трудится на комбинате тринадцать лет. Она продолжательница горняцкой династии: дед работал в цехе железнодорожного транспорта СГОКа, родители в цехе хвостового хозяйства.