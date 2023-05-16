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Сотрудница СГОКа отмечена почетным знаком «Материнская слава»

16 мая 2023, 09:06
Фото: СГОК
Юлия Абатурова, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) удостоена Почетного знака Белгородской области «Материнская слава» III степени.

Церемония награждения многодетных матерей округа состоялась в центре культурного развития «Молодежный». В этом году наградами отметили 148 жительниц Старооскольского городского округа, воспитывающих троих и более детей.

В семье Абатуровых трое детей — две дочери и сын. Муж Юлии работает на Стойленском ГОКе ведущим маркшейдером.Юлия Абатурова трудится на комбинате тринадцать лет. Она продолжательница горняцкой династии: дед работал в цехе железнодорожного транспорта СГОКа, родители в цехе хвостового хозяйства.

О выборе профессии и семье Юлия Абатурова рассказала в рамках спецпроекта «Хозяйки рудной горы».

Поддержка материнства и детства являются важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. Ежегодно комбинат оказывает дополнительную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальных программ предприятия одному из родителей, работающему на СГОКе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячные компенсационные выплаты.

Фото: СГОК

Почетный знак «Материнская слава» вручают в Белгородской области, начиная с 2003-го года. Награждение проводится ежегодно к Международному Дню семьи (15 мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье ноября).

Поддержка материнства и детства являются важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. Ежегодно комбинат оказывает дополнительную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальных программ предприятия одному из родителей, работающему на СГОКе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячные компенсационные выплаты.

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#Сгок#Материнская слава#Знак#ЦМИ#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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