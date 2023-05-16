Сотрудница СГОКа отмечена почетным знаком «Материнская слава»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Церемония награждения многодетных матерей округа состоялась в центре культурного развития «Молодежный». В этом году наградами отметили 148 жительниц Старооскольского городского округа, воспитывающих троих и более детей.
В семье Абатуровых трое детей — две дочери и сын. Муж Юлии работает на Стойленском ГОКе ведущим маркшейдером.Юлия Абатурова трудится на комбинате тринадцать лет. Она продолжательница горняцкой династии: дед работал в цехе железнодорожного транспорта СГОКа, родители в цехе хвостового хозяйства.
Поддержка материнства и детства являются важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. Ежегодно комбинат оказывает дополнительную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальных программ предприятия одному из родителей, работающему на СГОКе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячные компенсационные выплаты.
Почетный знак «Материнская слава» вручают в Белгородской области, начиная с 2003-го года. Награждение проводится ежегодно к Международному Дню семьи (15 мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье ноября).
Поддержка материнства и детства являются важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. Ежегодно комбинат оказывает дополнительную материальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальных программ предприятия одному из родителей, работающему на СГОКе, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячные компенсационные выплаты.