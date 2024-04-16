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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В рамках ПМЭФ-2024 будет работать стенд социальной кампании «Доброшрифт»

В рамках ПМЭФ-2024 будет работать стенд социальной кампании «Доброшрифт»

16 апреля 2024, 12:07
На ПМЭФ-2024 будет представлен стенд проекта «Доброшрифт» — одного из крупнейших социальных проектов в России.

Этот стенд станет местом встречи для представителей государственных органов, бизнес-сообщества и НКО. Здесь будут рассматриваться вопросы социальной ответственности бизнеса, сотрудничества в помощи маломобильным гражданам, их трудоустройства и профессиональной ориентации. Кроме того, на стенде проекта будут обсуждаться идеи социальной рекламы и фильмов о жизни таких людей. Стенд будет работать в рамках ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс, пишет 56orb.ru.

На «Доброшрифте» могут предлагать темы для обсуждения партнеры ПМЭФ и организации, занимающиеся разработкой программ корпоративной социальной ответственности по созданию доступной среды и помощи гражданам с ограниченными двигательными возможностями. 2 октября 2024 года к проекту могут присоединиться новые партнеры. Важно отметить, что этот день является Всемирным днем поддержки людей с церебральным параличом.

Кампания «Доброшрифт» использует шрифт, созданный на основе прописей детей с ДЦП. Каждый год во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупные компании меняют свой привычный шрифт на Доброшрифт в логотипах, слоганах и других коммуникациях на сайтах и в социальных сетях. Это помогает привлекать внимание общественности к проблемам людей с ограниченными двигательными возможностями.

Каждый год более 150 миллионов людей присоединяются к проекту «Доброшрифт». Благодаря буквам, выведенным неровным почерком, в информационном пространстве стали активно обсуждаться проблемы инклюзии и интеграции граждан с вызванными ДЦП нарушениями речи и двигательных функций. Со временем эти темы преобразовались в реальные инициативы бизнеса и государства.

ПМЭФ-2024 состоится 5–8 июня 2024 года. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

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