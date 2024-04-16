В рамках ПМЭФ-2024 будет работать стенд социальной кампании «Доброшрифт»

Этот стенд станет местом встречи для представителей государственных органов, бизнес-сообщества и НКО. Здесь будут рассматриваться вопросы социальной ответственности бизнеса, сотрудничества в помощи маломобильным гражданам, их трудоустройства и профессиональной ориентации. Кроме того, на стенде проекта будут обсуждаться идеи социальной рекламы и фильмов о жизни таких людей. Стенд будет работать в рамках ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс, пишет 56orb.ru.