Глава РЭО Буцаев рассказал о выпуске первых зеленых облигаций в этом году

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По его словам, организация утвердила ESG-стандарты для своей отрасли и политику зеленого финансирования, а в последние годы РЭО получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА». Буцаев заявил, что первые облигации с верифицированным титулом «зеленые», отвечающие принципам устойчивого развития, планируется выпустить на Московской бирже в этом году, передает newsnn.ru.
Получатели средств от размещения этих ценных бумаг должны соответствовать политике зеленого финансирования РЭО и выполнить ряд условий.
Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году. Тогда РЭО приобрел у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» облигации на два миллиарда рублей. Средства пошли на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.
О планах выпустить зеленые облигации в текущем году Буцаев рассказал в рамках доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании». Документ представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.