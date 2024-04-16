Глава РЭО Буцаев рассказал о выпуске первых зеленых облигаций в этом году

По его словам, организация утвердила ESG-стандарты для своей отрасли и политику зеленого финансирования, а в последние годы РЭО получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА». Буцаев заявил, что первые облигации с верифицированным титулом «зеленые», отвечающие принципам устойчивого развития, планируется выпустить на Московской бирже в этом году, передает newsnn.ru.