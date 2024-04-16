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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Глава РЭО Буцаев рассказал о выпуске первых зеленых облигаций в этом году

Глава РЭО Буцаев рассказал о выпуске первых зеленых облигаций в этом году

16 апреля 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
РЭО готовится выпустить первые зеленые облигации в текущем году. Доход от них направят на строительство объектов обращения с отходами, сообщил глава компании Денис Буцаев.

По его словам, организация утвердила ESG-стандарты для своей отрасли и политику зеленого финансирования, а в последние годы РЭО получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА». Буцаев заявил, что первые облигации с верифицированным титулом «зеленые», отвечающие принципам устойчивого развития, планируется выпустить на Московской бирже в этом году, передает newsnn.ru.

Получатели средств от размещения этих ценных бумаг должны соответствовать политике зеленого финансирования РЭО и выполнить ряд условий.

Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году. Тогда РЭО приобрел у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» облигации на два миллиарда рублей. Средства пошли на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.

О планах выпустить зеленые облигации в текущем году Буцаев рассказал в рамках доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании». Документ представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.

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