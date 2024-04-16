Фирменный магазин Губкинского мясокомбината третий год подряд уходит в «минус»

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирменный магазин «Губкинский мясокомбинат» зарегистрирован в Губкине в 1998 году. Отрасль — розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах. Руководитель — Галина Долматова.
По итогам 2023 года убыток предприятия составил 20,1 млн рублей. Минусовые показатели по прибыли фирма демонстрирует третий год подряд. Что касается выручки от продажи, за прошлый год она достигла 856 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что Губкинский мясокомбинат уличили в нарушениях природоохранного законодательства. Должностных лиц пообещали привлечь к ответственности.