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Фирменный магазин Губкинского мясокомбината третий год подряд уходит в «минус»

Фирменный магазин Губкинского мясокомбината третий год подряд уходит в «минус»

16 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI
Предприятие представило финансовый отчёт за 2023 год. По итогам убыток достиг более 20 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирменный магазин «Губкинский мясокомбинат» зарегистрирован в Губкине в 1998 году. Отрасль — розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах. Руководитель — Галина Долматова.

По итогам 2023 года убыток предприятия составил 20,1 млн рублей. Минусовые показатели по прибыли фирма демонстрирует третий год подряд. Что касается выручки от продажи, за прошлый год она достигла 856 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Губкинский мясокомбинат уличили в нарушениях природоохранного законодательства. Должностных лиц пообещали привлечь к ответственности.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Магазин#Выручка#Нарушения#Мясо#Руководитель#Розничная торговля#Прибыль#Белгород#Убыток#Губкинский мясокомбинат
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