Мясокомбинат в Белгородской области поймали на 15 нарушениях

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
АО «Губкинский мясокомбинат» уличили в нарушениях природоохранного законодательства. Управление Росприроднадзора выявило 15 нарушений в ходе проведения плановой проверки.
Как уточнили в ведомстве, предприятие занялось строительством энергетического центра для тепло-электроснабжения без предусмотренного законодательством положительного решения государственной экологической экспертизы. Также в число нарушений вошли отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ от упомянутого объекта и невыполнение корректировки данных инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух.
Должностных лиц пообещали привлечь к ответственности. Мясокомбинат уже получил предписание с требованиями устранить выявленные нарушения. Исполнение документа находится на контроле управления.
Напомним, ранее гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника. Нарушения выявила прокуратура. Экс-чиновник не сообщил в администрацию о новом рабочем месте.