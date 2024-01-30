Мясокомбинат в Белгородской области поймали на 15 нарушениях

Как уточнили в ведомстве, предприятие занялось строительством энергетического центра для тепло-электроснабжения без предусмотренного законодательством положительного решения государственной экологической экспертизы. Также в число нарушений вошли отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ от упомянутого объекта и невыполнение корректировки данных инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух.