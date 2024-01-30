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Мясокомбинат

Мясокомбинат в Белгородской области поймали на 15 нарушениях

30 января 2024, 14:17
Фото: 1MI
Мясокомбинат

Губкинский мясокомбинат уличили в нарушениях природоохранного законодательства

В ходе проведения плановой проверки на Губкинском мясокомбинате управление Росприроднадзора выявило 15 нарушений. Предприятие получило предписания для их устранения, сообщили в ведомстве.

АО «Губкинский мясокомбинат» уличили в нарушениях природоохранного законодательства. Управление Росприроднадзора выявило 15 нарушений в ходе проведения плановой проверки.

Как уточнили в ведомстве, предприятие занялось строительством энергетического центра для тепло-электроснабжения без предусмотренного законодательством положительного решения государственной экологической экспертизы. Также в число нарушений вошли отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ от упомянутого объекта и невыполнение корректировки данных инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Должностных лиц пообещали привлечь к ответственности. Мясокомбинат уже получил предписание с требованиями устранить выявленные нарушения. Исполнение документа находится на контроле управления.

Напомним, ранее гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника. Нарушения выявила прокуратура. Экс-чиновник не сообщил в администрацию о новом рабочем месте.

Гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника
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