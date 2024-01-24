Гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Житель региона, ранее занимавший должность главы территориальной администрации, начал работать в валуйском филиале АО «Приосколье». Однако уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим не было направлено в администрацию Валуйского округа, что нарушило часть 4 статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции».
Валуйский межрайонный прокурор в отношении ответственного должностного лица завёл дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»).
Мировой судья назначил виновному штраф в размере 20 тыс. рублей. Прокурор также внёс представление гендиректору «Приосколье», чтобы избежать в будущем подобных нарушений.
Рассмотрение акта реагирования поставлено межрайонным прокурором на контроль.
Отметим, что ранее на «Приосколье» жаловались из-за повышенных цен, а позже нашли в продукции сальмонеллу.