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Белгородская прокуратура нашла нарушение при трудоустройстве в «Приосколье»

Гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника

24 января 2024, 07:58
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура нашла нарушение при трудоустройстве в «Приосколье»

Бывший муниципальный служащий устроился на работу в валуйский филиал АО «Приосколье», однако об этом не сообщили в администрацию округа. Прокурор муниципалитета наказал виновного: ему предстоит заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Житель региона, ранее занимавший должность главы территориальной администрации, начал работать в валуйском филиале АО «Приосколье». Однако уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим не было направлено в администрацию Валуйского округа, что нарушило часть 4 статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции».

Валуйский межрайонный прокурор в отношении ответственного должностного лица завёл дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»).

Мировой судья назначил виновному штраф в размере 20 тыс. рублей. Прокурор также внёс представление гендиректору «Приосколье», чтобы избежать в будущем подобных нарушений.

Рассмотрение акта реагирования поставлено межрайонным прокурором на контроль.

Отметим, что ранее на «Приосколье» жаловались из-за повышенных цен, а позже нашли в продукции сальмонеллу.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Административный штраф#Приосколье#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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