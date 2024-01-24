Гендиректору «Приосколья» внесли представление за трудоустройство бывшего чиновника

Белгородская прокуратура нашла нарушение при трудоустройстве в «Приосколье»

Бывший муниципальный служащий устроился на работу в валуйский филиал АО «Приосколье», однако об этом не сообщили в администрацию округа. Прокурор муниципалитета наказал виновного: ему предстоит заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.