Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу

Тем временем Бел.Ру обратилось с официальными запросами в ведомство и к самому производителю мяса. Роспотребнадзор дал небольшое уточнение по ситуации — сальмонеллу обнаружили в одном из исследованных образцов, это было замороженное крыло с кожей. А вот от «Приосколья» ответа на вопросы о том, какие меры будут приняты, чтобы устранить и больше не допустить подобных нарушений, а также повлияет ли произошедшее на объёмы выпускаемой продукции, на момент публикации редакция не получила.