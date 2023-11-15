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Птица

Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу

15 ноября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Птица
Ранее Арбитражный суд Белгородской области назначил компании штраф 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора. Журналистка Бел.Ру обратилась к обеим сторонам за подробностями.

В начале октября РПН подал иск на белгородского производителя мяса птицы в арбитражный суд. Управление просило привлечь АО «Приосколье» к административной ответственности по части 2 статьи 14.42 КоАП РФ. Пункт предусматривает нарушение изготовителем/исполнителем/продавцом требований технических регламентов, которое причинило вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создало угрозу причинения такого вреда.

Как выяснилось позже, белгородский Роспотребнадзор обнаружил на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском округе сальмонеллу — род бактерий, который может создать угрозу возникновения и распространения таких тяжелых заболеваний, как сальмонеллёзы. Нарушение нашли в части тушек цыплят-бройлеров, которых вырастили в Волоконовском районе и отправили на убой с 14 по 18 августа.

Суд назначил компании штраф 150 тысяч рублей с конфискацией арестованной продукции. Решение суда «Приосколье» может обжаловать через апелляцию в течение десяти дней.

Тем временем Бел.Ру обратилось с официальными запросами в ведомство и к самому производителю мяса. Роспотребнадзор дал небольшое уточнение по ситуации — сальмонеллу обнаружили в одном из исследованных образцов, это было замороженное крыло с кожей. А вот от «Приосколья» ответа на вопросы о том, какие меры будут приняты, чтобы устранить и больше не допустить подобных нарушений, а также повлияет ли произошедшее на объёмы выпускаемой продукции, на момент публикации редакция не получила.

В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу
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