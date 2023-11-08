Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Цыплёнок

Суд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора

8 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI
Цыплёнок
Месяц назад региональное Управление Роспотребнадзора обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь одного из крупнейших белгородских производителей мяса птицы к административной ответственности.

РПН в исковом заявлении попросил привлечь компанию «Приосколье» к ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Пункт предусматривает нарушение изготовителем/ исполнителем/продавцом требований технических регламентов, которое причинило вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создало угрозу причинения такого вреда.

Арбитражный суд Белгородской области иск Роспотребнадзора удовлетворил. Компании-ответчику назначили наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей с «конфискацией предметов административного правонарушения, поименованных в протоколе ареста товаров, транспортных средств и иных вещей, с направлением на уничтожение». Решение арбитража может быть обжаловано в течение десяти дней.

Напомним, ранее Роспотребнадзор подал иск на Белгородский университет кооперации. Причина, вплоть до статьи КоАП РФ и части, была такой же. Как и тогда, Бел.Ру направили официальный запрос в ведомство и саму компанию для выяснения подробностей.

Читайте также:
Роспотребнадзор подал иск в арбитраж на белгородский университет кооперацииПочти Фаберже: за курочку из доставки белгородцы могут заплатить больше 600 рублейСальмонелла? Стало известно, почему белгородский РПН подал иск на БУКЭП
#Белгородская область#Роспотребнадзор#Административная ответственность#Эксклюзив#Приосколье#Мясо птицы#Белгород#Екатерина Никулина#Исковое заявление#Белгородский бизнес
Подпишитесь
«Должны быть готовы»: Гладков анонсировал учения по эвакуации белгородских детей
Сегодня, 06:28
Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области
Сегодня, 07:57
«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова
Сегодня, 06:30
Утро для белгородцев началось с красной радуги: необычное явление попало на фото
Сегодня, 08:05
У них можно выбить скидку: белгородцы откажутся от ипотеки в пользу вторичного рынка
Сегодня, 05:17
Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания
Сегодня, 08:15