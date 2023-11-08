Суд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора

Напомним, ранее Роспотребнадзор подал иск на Белгородский университет кооперации. Причина, вплоть до статьи КоАП РФ и части, была такой же. Как и тогда, Бел.Ру направили официальный запрос в ведомство и саму компанию для выяснения подробностей.