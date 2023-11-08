Суд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
РПН в исковом заявлении попросил привлечь компанию «Приосколье» к ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Пункт предусматривает нарушение изготовителем/ исполнителем/продавцом требований технических регламентов, которое причинило вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создало угрозу причинения такого вреда.
Арбитражный суд Белгородской области иск Роспотребнадзора удовлетворил. Компании-ответчику назначили наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей с «конфискацией предметов административного правонарушения, поименованных в протоколе ареста товаров, транспортных средств и иных вещей, с направлением на уничтожение». Решение арбитража может быть обжаловано в течение десяти дней.
Напомним, ранее Роспотребнадзор подал иск на Белгородский университет кооперации. Причина, вплоть до статьи КоАП РФ и части, была такой же. Как и тогда, Бел.Ру направили официальный запрос в ведомство и саму компанию для выяснения подробностей.