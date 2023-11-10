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Курицы

В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу

10 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Курицы

Стало известно, почему белгородский Роспотребнадзор подал в суд на «Приосколье»

По решению арбитражного суда АО «Приосколье» должно будет заплатить штраф 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора. На сайте суда опубликовали подробности.

Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АО «Приосколье» провели в Валуйском горокруге. Роспотребнадзор установил, что 15 августа на одном из заводов компании была выработана продукция — части тушек цыплят-бройлеров, — которая не соответствовала требованиям регламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Птицу для продукции вырастили на производственной площадке «Волоконовская», Волоконовского района, а убой осуществлялся с 14 по 18 августа на разных заводах АО «Приосколье».

В мясе специалисты обнаружили сальмонеллу — род бактерий, который может создать угрозу возникновения и распространения таких тяжелых заболеваний, как сальмонеллёзы. Арбитражный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и назначил компании штраф 150 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение десяти дней.

Напомним, в конце октября РПН также подал иск в суд на Белгородский университет кооперации. Обратившись за подробностями, Бел.Ру выяснило, что в столовой вуза была обнаружена сальмонелла, отравиться успели восемь студентов.

Суд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Сальмонелла#Отравление#Приосколье#Белгородский университет кооперации#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес#РПН
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