В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу

Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АО «Приосколье» провели в Валуйском горокруге. Роспотребнадзор установил, что 15 августа на одном из заводов компании была выработана продукция — части тушек цыплят-бройлеров, — которая не соответствовала требованиям регламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Птицу для продукции вырастили на производственной площадке «Волоконовская», Волоконовского района, а убой осуществлялся с 14 по 18 августа на разных заводах АО «Приосколье».