В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АО «Приосколье» провели в Валуйском горокруге. Роспотребнадзор установил, что 15 августа на одном из заводов компании была выработана продукция — части тушек цыплят-бройлеров, — которая не соответствовала требованиям регламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Птицу для продукции вырастили на производственной площадке «Волоконовская», Волоконовского района, а убой осуществлялся с 14 по 18 августа на разных заводах АО «Приосколье».
В мясе специалисты обнаружили сальмонеллу — род бактерий, который может создать угрозу возникновения и распространения таких тяжелых заболеваний, как сальмонеллёзы. Арбитражный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и назначил компании штраф 150 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение десяти дней.
Напомним, в конце октября РПН также подал иск в суд на Белгородский университет кооперации. Обратившись за подробностями, Бел.Ру выяснило, что в столовой вуза была обнаружена сальмонелла, отравиться успели восемь студентов.