Подвал осушили, виновных наказали: результаты прокурорской проверки в БелГАУ

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как ответили на заявление молодого человека в областной прокуратуре, подвал общежития №2 оказался затопленным в ходе аварийной ситуации. Также сообщается, что на 26 декабря все указанные проблемы с подвальным помещением ликвидированы. Промыли сети водоотведения и осушили, очистили и продезинфицировали сам подвал.
За нарушения норм СанПиН ректору Белгородского ГАУ имени Горина Станиславу Алейнику внесли представление. Сейчас его рассматривают. Сам Алейник на обращение ответил, что нарушения устранили, а виновных должностных лиц наказали.
Напомним, что в редакцию Бел.Ру Владислав Ходукин обратился в начале декабря. Он рассказал, что в подвальном помещении общежития №2, расположенного в Майском на Садовой улице, 12Б, стены находятся в плачевном состоянии и покрыты плесенью, а пол усыпан «слоем фекалий». Кроме того, в подвале разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». Неприятный запах распространяется даже на территории общежития, где проживают несовершеннолетние, а дворовая территория усыпана мусором и отходами.