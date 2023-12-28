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Нарушения

Подвал осушили, виновных наказали: результаты прокурорской проверки в БелГАУ

28 декабря 2023, 08:42
Фото: 1MI
Нарушения

В БелГАУ устранили последствия аварии в подвале после проверки прокуратуры

Ранее в редакцию Бел.Ру обратился читатель и рассказал, что условия проживания в общежитии №2 Белгородского ГАУ имени Горина нарушают нормы СанПиН. А после обращения в прокуратуру сообщили, что проблема с затоплением подвала решена, а руководителя ГАУ привлекут к административной ответственности.

Как ответили на заявление молодого человека в областной прокуратуре, подвал общежития №2 оказался затопленным в ходе аварийной ситуации. Также сообщается, что на 26 декабря все указанные проблемы с подвальным помещением ликвидированы. Промыли сети водоотведения и осушили, очистили и продезинфицировали сам подвал.

За нарушения норм СанПиН ректору Белгородского ГАУ имени Горина Станиславу Алейнику внесли представление. Сейчас его рассматривают. Сам Алейник на обращение ответил, что нарушения устранили, а виновных должностных лиц наказали.

Напомним, что в редакцию Бел.Ру Владислав Ходукин обратился в начале декабря. Он рассказал, что в подвальном помещении общежития №2, расположенного в Майском на Садовой улице, 12Б, стены находятся в плачевном состоянии и покрыты плесенью, а пол усыпан «слоем фекалий». Кроме того, в подвале разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». Неприятный запах распространяется даже на территории общежития, где проживают несовершеннолетние, а дворовая территория усыпана мусором и отходами.

Мусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в Майском
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