Подвал осушили, виновных наказали: результаты прокурорской проверки в БелГАУ

Напомним, что в редакцию Бел.Ру Владислав Ходукин обратился в начале декабря. Он рассказал, что в подвальном помещении общежития №2, расположенного в Майском на Садовой улице, 12Б, стены находятся в плачевном состоянии и покрыты плесенью, а пол усыпан «слоем фекалий». Кроме того, в подвале разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». Неприятный запах распространяется даже на территории общежития, где проживают несовершеннолетние, а дворовая территория усыпана мусором и отходами.