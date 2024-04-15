Гладков: «В наших условиях необходимо дополнительно защитить сельхозтехнику»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На сегодняшнем оперсовещании правительства Белгородской области, 15 апреля, затронули тему безопасности работников и техники сельхозпредприятий региона, расположенных и выполняющих работы в приграничье. Главы районов и округов рассказали об итогах оценки предстоящего обеспечения защитой.
На тренинговом собрании с представителями минсельхоза, ВС РФ, замами глав муниципалитетов присутствовали и представители с/х производителей, действующих на приграничных территориях. Оно проводилось на базе аграрной компании «Русагро-Инвест». Что обсуждали? Антидроновую защиту, над которой работали инженеры ГК «Русагро-Инвест». Она состоит из металлического каркаса с прочной капроновой сеткой. Её основная задача — обеспечить сохранность кабины и моторного отсека транспортного средства. Такой системой оснастят также самоходную технику. Стоимость комплектации антидроновой защитой на одной единицы техники в итоге составила 20 тысяч рублей.
Её установку проконтролируют сотрудники минсельхоза и управления безопасности Белгородской области. Они будут осуществлять внеплановые проверки для контроля обеспечения средствами защиты сельхозпредприятиями. Исполнением поручения уже занялись «Белгранкорм», «Русагро-Инвест» и «Колхоз имени Горина».
«Предлагаю в рамках действующего законодательства довести информацию до руководителей сельхозпредприятий, что мы относимся крайне отрицательно к возмещению ущерба незащищённой сельхозтехнике, а особенно, если пострадали люди, которые работали на этой технике. Наши сельхозпредприятия достаточно твёрдо стоят на ногах, доходность достаточно большая. 20 тысяч рублей на единицу техники, которая стоит зачастую больше десяти миллионов рублей — я не думаю, что это является большой проблемой. Серьёзные производители думают о жизни и здоровье своих работников. Небольшими затратами можно решить очень большие проблемы. В наших условиях необходимо обеспечить дополнительную защиту. Конечно, никаких нарушений с точки зрения действующего законодательства в этих требованиях быть не должно», — заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее уже установили план способа проведения работ весной и на поле. Так, на каждом сельхозпредприятии ежедневно проводят инструктаж для работников. Их оснащают средствами защиты, такими как шлемы, бронежилеты и аптечки. Проводят обучение по оказанию первой помощи. Сотрудники работают в паре после проверки территории работ сапёрами.