Гладков: «В наших условиях необходимо дополнительно защитить сельхозтехнику»

На тренинговом собрании с представителями минсельхоза, ВС РФ, замами глав муниципалитетов присутствовали и представители с/х производителей, действующих на приграничных территориях. Оно проводилось на базе аграрной компании «Русагро-Инвест». Что обсуждали? Антидроновую защиту, над которой работали инженеры ГК «Русагро-Инвест». Она состоит из металлического каркаса с прочной капроновой сеткой. Её основная задача — обеспечить сохранность кабины и моторного отсека транспортного средства. Такой системой оснастят также самоходную технику. Стоимость комплектации антидроновой защитой на одной единицы техники в итоге составила 20 тысяч рублей.