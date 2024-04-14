В Минобороны ответили, почему вечером в воскресенье над Белгородом было громко

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
В Белгородской области вечером 14 апреля сбили ещё два беспилотника. ПВО сработала примерно в 21:05.
Над каким именно районом это произошло, в Минобороны не уточнили. Однако примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе.
По информации военного ведомства, всего за воскресенье в регионе ПВО уничтожила пять беспилотников. Три сбили днём — около 13:30, 14:30 и 16:00. Ещё два — вечером.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Ранен человек, есть разрушения в домах, повреждены транспорт и инфраструктурный объект связи.