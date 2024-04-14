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Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Беспилотники сбили в Белгородской области

В Минобороны ответили, почему вечером в воскресенье над Белгородом было громко

14 апреля 2024, 19:09
Фото: Изображение Midjourney

Беспилотники сбили в Белгородской области

ПВО сработала примерно в 21:05, сообщили в пресс-службе военного ведомства. Примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе.

В Белгородской области вечером 14 апреля сбили ещё два беспилотника. ПВО сработала примерно в 21:05.

Над каким именно районом это произошло, в Минобороны не уточнили. Однако примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе.

По информации военного ведомства, всего за воскресенье в регионе ПВО уничтожила пять беспилотников. Три сбили днём — около 13:30, 14:30 и 16:00. Ещё два — вечером.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Ранен человек, есть разрушения в домах, повреждены транспорт и инфраструктурный объект связи.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО
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