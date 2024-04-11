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Published Сегодня, 15:30

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Семья

Старейшие кинотеатры закрываются, а белгородских детей продолжают увозить из региона

11 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Семья
Из области продолжают вывозить детей в другие субъекты РФ, компания «Русагро» поменяла адрес юридического лица, а два старейших кинотеатра объявили о закрытии. О том, что произошло в четверг, 11 апреля, читайте в материале Бел.Ру.
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Дети

«Победа» и «Радуга» — всё

11 апреля стало известно о закрытии двух старейших кинотеатров в областном центре — «Радуги» и «Победы». Первый работал в Белгороде с 1969 года, а второй — с 1960-го. На зданиях появились таблички с информацией о полной ликвидации предприятия. Кинотеатры принадлежат компании ООО «Центр „Победа“».

Министерство культуры Белгородской области информацию о закрытии кинозалов подтвердило и сообщило, что региональное правительство не может помочь компании закрыть долги, так как оно является коммерческой организацией. Известно, что нескольким сотрудникам кинотеатров будут предложены другие места для трудоустройства.

Новость о закрытии кинотеатров расстроила белгородцев. В Сети местные жители начали вспоминать, что в «Радуге» был самый большой экран, другие просили помочь кинотеатрам «выжить».

«В центре совершенно некуда пойти. Вы нам оставляете бесконечные пивные магазины и торговые центры. Что теперь должна делать молодёжь?» — писали горожане.

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«Русагро» меняет адрес

Сегодня редакция Бел.Ру выяснила, что юридическое лицо ООО «ГК „Русагро“» приняло решение изменить своё место нахождения. Ранее фирма была зарегистрирована в Тамбове, с 10 апреля компания начала свой «переезд» в Белгород.

Отметим, что предприятие было зарегистрировано в 2003 году. Гендиректором является Тимур Липатов.

В настоящий момент между ГК «Русагро» и ГК «Агро-Белогорье» Зотова проходят судебные разбирательства. Напомним, что 72,5% долей в уставном капитале «Агро-Белогорье» принадлежит Владимиру Зотову, ещё 22,5% принадлежит «Русагро».

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Юные белгородцы продолжают покидать регион

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Белгородской области на этой неделе увезут ещё 2 тыс. детей.

Юные белгородцы отправятся в Ивановскую, Псковскую, Кировскую, Костромскую, Челябинскую и Смоленскую области. Также часть ребят поедет в Республику Башкортостан, Северную Осетию и Удмуртию.

Известно, что сейчас власти ведут переговоры ещё с тремя субъектами РФ. Ребят могут принять в Карелии, Омске и Новгородской области.

Отметим, что в настоящий момент в лагерях других регионов находится более 10 тыс. детей.

На днях белгородцы переживали, что ребят отправили в Курганскую область, где введён режим ЧС из-за паводков. Выяснилось, что детей переселили в другой лагерь, который находится в 150 км от территории затопления.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Кинотеатры#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня
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