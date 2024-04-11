Старейшие кинотеатры закрываются, а белгородских детей продолжают увозить из региона

11 апреля стало известно о закрытии двух старейших кинотеатров в областном центре — «Радуги» и «Победы». Первый работал в Белгороде с 1969 года, а второй — с 1960-го. На зданиях появились таблички с информацией о полной ликвидации предприятия. Кинотеатры принадлежат компании ООО «Центр „Победа“».