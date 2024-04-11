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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Дети

Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?

11 апреля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Гладков рассказал, куда на этой неделе отправят белгородских детей

Ещё около двух тысяч детей поедут в Ивановскую, Псковскую, Костромскую, Кировскую, Челябинскую и Смоленскую области, Республику Башкортостан, Северную Осетию и Удмуртию. Отправления можно ждать уже на этой неделе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Из Белгородской области увезут ещё около 2 тыс. детей. Отправление организуют уже на этой неделе. Детей проводят в Ивановскую, Псковскую, Костромскую, Кировскую, Челябинскую и Смоленскую области, а также в Республику Башкортостан, Северную Осетию и Удмуртию.

Список может пополниться ещё тремя регионами. Власти ведут переговоры о том, чтобы белгородских детей приняли в Карелии, Омской и Новгородской областях.

Сейчас более 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в лагерях различных регионов России.

Напомним, что недавно родители били тревогу о том, что их детей отправили в регионы с паводками. Однако выяснилось, что в Курганской области юных белгородцев переселили в другой лагерь, который находится на расстоянии 150 км от территории, которой грозит затопление. Однако переживания по поводу Башкирии остались.

Не только Курган: юных белгородцев отправляют в ещё один регион с паводками
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#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Маргарита Водолажская
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