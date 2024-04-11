Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Из Белгородской области увезут ещё около 2 тыс. детей. Отправление организуют уже на этой неделе. Детей проводят в Ивановскую, Псковскую, Костромскую, Кировскую, Челябинскую и Смоленскую области, а также в Республику Башкортостан, Северную Осетию и Удмуртию.
Список может пополниться ещё тремя регионами. Власти ведут переговоры о том, чтобы белгородских детей приняли в Карелии, Омской и Новгородской областях.
Сейчас более 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в лагерях различных регионов России.
Напомним, что недавно родители били тревогу о том, что их детей отправили в регионы с паводками. Однако выяснилось, что в Курганской области юных белгородцев переселили в другой лагерь, который находится на расстоянии 150 км от территории, которой грозит затопление. Однако переживания по поводу Башкирии остались.