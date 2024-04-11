Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?

Напомним, что недавно родители били тревогу о том, что их детей отправили в регионы с паводками. Однако выяснилось, что в Курганской области юных белгородцев переселили в другой лагерь, который находится на расстоянии 150 км от территории, которой грозит затопление. Однако переживания по поводу Башкирии остались.