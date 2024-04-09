ФАС: Wildberries навязывает невыгодные условия для продавцов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
С 2022 по 2023 гг. в ФАС России поступило большое количество жалоб, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса Wildberries. Антимонопольщики изучили деятельность компании и выяснили, что:
Служба признала действия маркетплейса незаконными и выдала ему предупреждение. В случае, если компания не избавится от нарушений, ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.