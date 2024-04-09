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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Wildberries

ФАС: Wildberries навязывает невыгодные условия для продавцов

9 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Wildberries

ФАС России выдала предупреждение Wildberries

Служба уже выдала компании предупреждение. ФАС рекомендует Wildberries прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2022 по 2023 гг. в ФАС России поступило большое количество жалоб, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса Wildberries. Антимонопольщики изучили деятельность компании и выяснили, что:

  • продавцам навязывают невыгодные условия договора;
  • тарифы на логистические услуги и услуги хранения меняются ежедневно;
  • в случае, если личный кабинет продавцов оказывается взломан третьими лицами, на них накладывался штраф;
  • не были определены условия изменения тарифов на логистические услуги и хранение товаров, а также на условия наложения штрафных санкций на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

Служба признала действия маркетплейса незаконными и выдала ему предупреждение. В случае, если компания не избавится от нарушений, ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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#Предупреждение#Белгород#Wildberries#ФАС России#Александра Склярова
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