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Wildberries

В Wildberries отреагировали на публикацию Бел.Ру с жалобой их сотрудницы

21 марта 2024, 12:41
Фото: 1MI
Wildberries
Вчера редакция Бел.Ру опубликовала историю с просьбой о помощи одной из сотрудниц Wildberries. Девушка заявила, что во время обстрелов руководство не соблюдают рекомендации по безопасности во время обстрелов Белгорода и области, подвергая опасности сотрудников. Компания прокомментировала ситуацию.

После выхода на сайте Бел.Ру материала с историей одной из сотрудниц ПВЗ Wildberries в Белгороде о том, что руководство игнорирует рекомендации МЧС при обстрелах и выписывает штрафы за отсутствие на рабочем месте более 10-15 минут, пресс-служба компании связалась с нашей редакцией. Представители Wildberries попросили добавить и их комментарий по ситуации.

В письме они сообщили, что «внимательно следят за обстановкой в приграничных зонах», а при обострении ситуации сокращают время работы и информируют об этом своих клиентов.

«Для нас важно, чтобы наши партнёры, менеджеры и водители всегда оставались в безопасности, для этого мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Мы также понимаем, что клиентам важно получить необходимые товары, поэтому всегда стараемся учесть пожелания каждой из сторон», — обозначило свою позицию руководство Wildberries.

Также журналистка Бел.Ру посетила несколько ПВЗ организации в Белгороде, что бы узнать, что по этому поводу думают и другие работники Wildberries.

«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
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