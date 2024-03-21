В Wildberries отреагировали на публикацию Бел.Ру с жалобой их сотрудницы

После выхода на сайте Бел.Ру материала с историей одной из сотрудниц ПВЗ Wildberries в Белгороде о том, что руководство игнорирует рекомендации МЧС при обстрелах и выписывает штрафы за отсутствие на рабочем месте более 10-15 минут, пресс-служба компании связалась с нашей редакцией. Представители Wildberries попросили добавить и их комментарий по ситуации.