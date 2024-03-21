В Wildberries отреагировали на публикацию Бел.Ру с жалобой их сотрудницы

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
После выхода на сайте Бел.Ру материала с историей одной из сотрудниц ПВЗ Wildberries в Белгороде о том, что руководство игнорирует рекомендации МЧС при обстрелах и выписывает штрафы за отсутствие на рабочем месте более 10-15 минут, пресс-служба компании связалась с нашей редакцией. Представители Wildberries попросили добавить и их комментарий по ситуации.
В письме они сообщили, что «внимательно следят за обстановкой в приграничных зонах», а при обострении ситуации сокращают время работы и информируют об этом своих клиентов.
«Для нас важно, чтобы наши партнёры, менеджеры и водители всегда оставались в безопасности, для этого мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Мы также понимаем, что клиентам важно получить необходимые товары, поэтому всегда стараемся учесть пожелания каждой из сторон», — обозначило свою позицию руководство Wildberries.
Также журналистка Бел.Ру посетила несколько ПВЗ организации в Белгороде, что бы узнать, что по этому поводу думают и другие работники Wildberries.