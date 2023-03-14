Ждёт ли пункты выдачи Wildberries в Белгороде коллапс из-за скандала со штрафами?

Одна девушка призналась, что узнала о возможном «бунте» только сегодня во время обеденного перерыва из соцсетей. По её словам, Белгорода это вряд ли коснётся, так как здесь всем руководят частники. Ещё один мужчина в пункте выдачи на Харгоре сообщил, что о штрафах слышал, но если забастовка по их поводу в регионе и будет, то эта волна до Белгорода дойдёт с опозданием.