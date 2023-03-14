Ждёт ли пункты выдачи Wildberries в Белгороде коллапс из-за скандала со штрафами?

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Сообщается, что забастовка связана с новой политикой штрафов компании. Якобы теперь сотрудников наказывают за поставленный им же бракованный товар, а если сумма штрафов превышает зарплату, то вывести её нельзя — приходится работать бесплатно.
Известно также о том, что более 50 владельцев пунктов выдачи заказов устроили «штурм» офиса головной компании в Москве. Разгневанные сотрудники заявляют, что завтра подотчётные им отделения внепланово закроются по всей стране — до тех пор, пока ситуация не исправится.
Так, бастовать уже начали в Барнауле: на одном из пунктов выдачи появилось объявление, что работать он начнёт только тогда, когда его сотрудникам выплатят зарплату.
Что касается Белгорода, то корреспонденты Бел.Ру обошли несколько пунктов выдачи Wildberries в центре и на Харгоре. Никто из продавцов на месте не подтвердил информацию о возможном закрытии отделений в Белгороде.
Большая часть о грядущей забастовке не слышала вообще. По их словам, работа продолжается в обычном режиме: сотрудники разных точек общаются между собой в чатах, проводят планёрки, оформляют заказы.
Одна девушка призналась, что узнала о возможном «бунте» только сегодня во время обеденного перерыва из соцсетей. По её словам, Белгорода это вряд ли коснётся, так как здесь всем руководят частники. Ещё один мужчина в пункте выдачи на Харгоре сообщил, что о штрафах слышал, но если забастовка по их поводу в регионе и будет, то эта волна до Белгорода дойдёт с опозданием.