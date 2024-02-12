Белгородку оштрафовали за оплату товара на Wildberries чужими деньгами

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
37-летняя жительница села Курасовка Ивнянского района оплатила с помощью телефона в интернет-магазине Wildberries товар, используя сервис «СПБ», привязанный к счёту другого человека. Ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 16 864 рубля.
В отношении жительницы Ивнянского района возбуждено уголовное дело по статье за тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Обвинение прокуратура района поддержала.
Отметим, что деньги женщина возместила потерпевшему добровольно. Суд назначил белгородке наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.