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Пункт выдачи

Белгородку оштрафовали за оплату товара на Wildberries чужими деньгами

12 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI
Пункт выдачи

Белгородка оплатила товар на маркетплейсе чужими деньгами

Женщина с помощью телефона через сервис «СПБ», привязанный к банковскому счёту другого человека, оплатила покупку. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей, сообщает прокуратура Белгородской области.

37-летняя жительница села Курасовка Ивнянского района оплатила с помощью телефона в интернет-магазине Wildberries товар, используя сервис «СПБ», привязанный к счёту другого человека. Ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 16 864 рубля.

В отношении жительницы Ивнянского района возбуждено уголовное дело по статье за тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Обвинение прокуратура района поддержала.

Отметим, что деньги женщина возместила потерпевшему добровольно. Суд назначил белгородке наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Уголовное дело#Белгород#Алина Харина#Wildberries#Маркетплейс#Счёт
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