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Поможет ли депутат? Ситуация в белгородских Wildberries после жалоб не изменилась

Поможет ли депутат? Ситуация в белгородских Wildberries после жалоб не изменилась

29 марта 2024, 11:46
Депутат Госдумы предложила помощь сотруднице ПВЗ Wildberries в Белгороде, которая сообщила о проблемах с безопасностью на работе. Она обратилась к руководству с просьбой соблюдать меры безопасности и за комментарием по теме.
Сюжет
Госдума

После публикации редакции Бел.Ру с просьбой о помощи сотрудницы Wildberries на её историю отозвалась Наталия Полуянова, депутат Госдумы и председатель Белгородской облдумы с 2019 года по 2021 год. Полуянова связалась с девушкой и пообещала помочь ей с проблемой, связанной с работодателем, который подвергает, по её словам, жизни сотрудников опасности во время обстрелов Белгорода. Но на сегодня ничего не изменилось.

27 марта Полуянова в своём Telegram-канале опубликовала пост со следующим содержанием. Женщина написала, что в Белгородской области безопасности жителей уделяется особое внимание, поэтому большинство работодателей принимают меры по повышению безопасности сотрудников.

«Обратилась к руководству Wildberries и Ozon с просьбой соблюдения работниками пунктов выдачи заказов принятых мер без введения штрафных санкций. Зачастую они расположены в многоквартирных домах и торговых объектах, которые в большинстве случаев подвергаются атакам противника. Учитывая это, слаженные действия сотрудников в данной ситуации — это принципиальный вопрос», — прокомментировала ситуацию Наталия Полуянова.

Сама девушка на вопрос журналистки Бел.Ру ответила, что пока в ситуации ничего не изменилось. Она поделилась, что с ней связалась Ксения Поливанова, помощник Полуяновой. Она опросила её и заверила, что будет «ещё узнавать какие-либо подробности». На данный момент ответа от фирм нет. Когда и как они среагируют на обращение, если среагируют, проинформируют позже.

Редакции Бел.Ру на вышедший материал в Wildberries ответили, что внимательно следят за ситуацией в приграничных зонах:

«Для нас важно, чтобы наши партнёры, менеджеры и водители всегда оставались в безопасности», — поделились в письме.
«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?
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