Поможет ли депутат? Ситуация в белгородских Wildberries после жалоб не изменилась

Сама девушка на вопрос журналистки Бел.Ру ответила, что пока в ситуации ничего не изменилось. Она поделилась, что с ней связалась Ксения Поливанова, помощник Полуяновой. Она опросила её и заверила, что будет «ещё узнавать какие-либо подробности». На данный момент ответа от фирм нет. Когда и как они среагируют на обращение, если среагируют, проинформируют позже.