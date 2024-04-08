«Превратили газон в помойку»: белгородцы просят разобраться с голубями и их кормящими

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
К властям обратилась местная жительница Людмила с жалобой на голубей. Она попросила дать поручение службам навести порядок под окнами жилых домов и поставить таблички с информацией о запрете кормить голубей.
«Превратили красивый газон в помойку! Голуби всё вытоптали, гадят крутом, в том числе на рядом стоящие машины», — пишет Людмила.
Такая ситуация, по словам женщины, наблюдается на бульваре Юности, 39.
На жалобу ответила мэрия Белгорода. Представители городской администрации сообщили, что обращение передано в работу. О результате мэрия обещала проинформировать в ближайшее время.
Напомним, что в прошлом году такие таблички местные жители заметили во дворе дома на улице Горького. Горожан чуть ли не в приказном тоне просили не кормить птиц и бездомных животных.
До этого белгородцы просили не кормить голубей, так как, по их мнению, они могли быть заражены в биолабораториях Харькова. В 2022 году местные жители и вовсе подозревали голубей в «биологическом терроризме».