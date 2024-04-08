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Голубь

«Превратили газон в помойку»: белгородцы просят разобраться с голубями и их кормящими

8 апреля 2024, 16:09
Фото: 1MI
Голубь

Белгородцы требуют установить на Харгоре таблички о запрете кормления голубей

Жительница Белгорода пожаловалась, что под окнами жилых домов газоны «превратились в помойку» из-за голубей. Горожане просят навести порядок.

К властям обратилась местная жительница Людмила с жалобой на голубей. Она попросила дать поручение службам навести порядок под окнами жилых домов и поставить таблички с информацией о запрете кормить голубей.

«Превратили красивый газон в помойку! Голуби всё вытоптали, гадят крутом, в том числе на рядом стоящие машины», — пишет Людмила.

Такая ситуация, по словам женщины, наблюдается на бульваре Юности, 39.

На жалобу ответила мэрия Белгорода. Представители городской администрации сообщили, что обращение передано в работу. О результате мэрия обещала проинформировать в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом году такие таблички местные жители заметили во дворе дома на улице Горького. Горожан чуть ли не в приказном тоне просили не кормить птиц и бездомных животных.

До этого белгородцы просили не кормить голубей, так как, по их мнению, они могли быть заражены в биолабораториях Харькова. В 2022 году местные жители и вовсе подозревали голубей в «биологическом терроризме».

Голуби под окнами домовГолуби под окнами домов
Голуби под окнами домов
Фото: комментарии под постом губернатора
Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Голуби#Газон
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