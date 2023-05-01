Белгородцы просят не кормить голубей и грозятся уничтожить уличных котов

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова одна из жительниц опубликовала фотографию одного объявления. Как утверждает жительница, объявление висит у подъезда дома №52 по улице Есенина.
Совет дома через объявление просит жильцов не кормить голубей, потому что они могут быть заражены. А прилететь могли, по мнению совета дома, из биолабораторий Харькова.
Вопрос состоит в голубях. Рядом с нами граница, недалеко Харьков — наши враги, где расположена масса биолабораторий. Откуда вы знаете, что голуби, которых вы кормите, не заразные?
говорится в объявлении
Но и это не всё: совет дома также просит жильцов не подкармливать уличных котов. По их словам, от этого жеста доброй воли остаётся много мусора, а кормить кошек приходят даже из соседних домов. Чтобы пресечь кормление бездомных кошек, совет дома пригрозил их уничтожить.
По просьбе жителей дома в подвалах будут установлены сеточки, а кошки будут уничтожены, и весь мусор возле подъездов, который вы развели для кормления кошек, будет убран, а кошки уничтожены.
добавили в конце объявления