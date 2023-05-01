Белгородцы просят не кормить голубей и грозятся уничтожить уличных котов

Но и это не всё: совет дома также просит жильцов не подкармливать уличных котов. По их словам, от этого жеста доброй воли остаётся много мусора, а кормить кошек приходят даже из соседних домов. Чтобы пресечь кормление бездомных кошек, совет дома пригрозил их уничтожить.