Белгородцы подозревают голубей в центре города в «биологическом терроризме»

В Белгороде обнаружили коробку с больными голубями. У горожан это вызвало опасения: некоторые увидели признаки возможного «биологического терроризма».
В районе Левобережной, 14 выбросили коробку с больными голубями. Их много. Их давят машины, по ним ходят люди. В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового и проводятся какие-то формальные действия по поиску ловцов птиц. При этом движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города.
обращение белгородки
С этой жалобой жительница областного центра накануне обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову. Женщина попросила главу региона «повлиять на скорость действий служб».
Белгородке ответил начальник областного управления ветеринарии Артём Медведев. Чиновник сообщил, что на место готовы выехать сотрудники городской ветстанции, и попросил ему сообщить контакты. Чем закончилась эта история, пока не сообщается.
Жители областного центра не в первый раз проявляют бдительность. Ранее горожане сообщали о подозрительном автобусе с украинскими номерами и о прохожих, которые фотографировали остановки общественного транспорта.