Белгородцы подозревают голубей в центре города в «биологическом терроризме»

Жительница областного центра сообщила, что в районе улицы Левобережной стоит коробка с больными птицами. Несмотря на звонки обеспокоенной женщины, никакой проверки до сих пор не было. На жалобу белгородки откликнулся начальник областного управления ветеринарии.

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