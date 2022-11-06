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Белгородцы подозревают голубей в центре города в «биологическом терроризме»

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Жительница областного центра сообщила, что в районе улицы Левобережной стоит коробка с больными птицами. Несмотря на звонки обеспокоенной женщины, никакой проверки до сих пор не было. На жалобу белгородки откликнулся начальник областного управления ветеринарии.

В Белгороде обнаружили коробку с больными голубями. У горожан это вызвало опасения: некоторые увидели признаки возможного «биологического терроризма».

В районе Левобережной, 14 выбросили коробку с больными голубями. Их много. Их давят машины, по ним ходят люди. В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового и проводятся какие-то формальные действия по поиску ловцов птиц. При этом движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города.
обращение белгородки

С этой жалобой жительница областного центра накануне обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову. Женщина попросила главу региона «повлиять на скорость действий служб».

Белгородке ответил начальник областного управления ветеринарии Артём Медведев. Чиновник сообщил, что на место готовы выехать сотрудники городской ветстанции, и попросил ему сообщить контакты. Чем закончилась эта история, пока не сообщается.

Жители областного центра не в первый раз проявляют бдительность. Ранее горожане сообщали о подозрительном автобусе с украинскими номерами и о прохожих, которые фотографировали остановки общественного транспорта.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Голуби#Терроризм#Управление ветеринарии
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