Птиц и животных не кормить: белгородцев удивили странные таблички

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Белгородцы заметили во дворе дома №52б на улице Горького необычные таблички, кто их расставил — неизвестно. Жителей чуть ли не в приказном тоне просят не кормить птиц и бездомных животных.
Неравнодушных белгородцев появление таких табличек задело. «Как нам воспитывать любовь детей к животным и сострадание к ним?» — задали вопрос местные жители.
Но белгородцев уже не впервые просят о таком. Подобное объявление появилось у дома №52 по улице Есенина в начале мая 2023 года. Тогда жителей просили не кормить голубей, потому что те якобы могли прилететь из биолабораторий Харькова. А уличных котов, по мнению совета дома, кормить нельзя, поскольку после них остаётся много мусора.
Напомним, что в Белгородской области ранее подписали документ, который запрещает кормить животных в подъездах домов и на детских площадках, а также вводит другие ограничения.