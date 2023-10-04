Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Белгородцев просят не кормить бездомных животных

Птиц и животных не кормить: белгородцев удивили странные таблички

4 октября 2023, 16:01
Фото: 1MI
Белгородцев просят не кормить бездомных животных

Белгородцев вновь попросили не кормить птиц и бездомных животных

Таблички с призывом появились на улице Горького в Белгороде. Кто их расставил и почему, неизвестно. Внимание на них обратили в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».

Белгородцы заметили во дворе дома №52б на улице Горького необычные таблички, кто их расставил — неизвестно. Жителей чуть ли не в приказном тоне просят не кормить птиц и бездомных животных.

Неравнодушных белгородцев появление таких табличек задело. «Как нам воспитывать любовь детей к животным и сострадание к ним?» — задали вопрос местные жители.

Но белгородцев уже не впервые просят о таком. Подобное объявление появилось у дома №52 по улице Есенина в начале мая 2023 года. Тогда жителей просили не кормить голубей, потому что те якобы могли прилететь из биолабораторий Харькова. А уличных котов, по мнению совета дома, кормить нельзя, поскольку после них остаётся много мусора.

Напомним, что в Белгородской области ранее подписали документ, который запрещает кормить животных в подъездах домов и на детских площадках, а также вводит другие ограничения.

Таблички о запрете кормления птиц и животных Таблички о запрете кормления птиц и животных
Таблички о запрете кормления птиц и животных Таблички о запрете кормления птиц и животных
Таблички о запрете кормления птиц и животных
Фото: "Белгород №1. Люди"
Белгородцы просят не кормить голубей и грозятся уничтожить уличных котов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ужасающий случай»: бездомные собаки в Шебекино растерзали животныхБелгородцы смогут подарить ошейники и корма животным из приграничьяУ животных в Белгородской области нашли бешенство и лейкоз, но карантин по РРСС сняли
#Животные#Птицы#Новости Белгорода#Белгород#Корм для животных#Таблички#Александра Склярова
Подпишитесь
«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Сегодня, 14:02
В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?
Сегодня, 13:46
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Сегодня, 14:12
Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой бензина
Сегодня, 13:56
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
Сегодня, 15:18
Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома
Сегодня, 14:20