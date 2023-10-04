Птиц и животных не кормить: белгородцев удивили странные таблички

Но белгородцев уже не впервые просят о таком. Подобное объявление появилось у дома №52 по улице Есенина в начале мая 2023 года. Тогда жителей просили не кормить голубей, потому что те якобы могли прилететь из биолабораторий Харькова. А уличных котов, по мнению совета дома, кормить нельзя, поскольку после них остаётся много мусора.