«Великая» борьба: белгородец сообщил о бомбе, чтобы избавиться от голубей

По данным региональной прокуратуры, 38-летний житель Белгорода позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о находящейся на 10-м этаже общежития бомбе. Но позже оказалось, что бомбы нет: причиной ложного сообщения о готовящемся взрыве стала нелюбовь белгородца к голубям. По его словам, те жили на техническом этаже и мешали его существованию.