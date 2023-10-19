«Великая» борьба: белгородец сообщил о бомбе, чтобы избавиться от голубей

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По данным региональной прокуратуры, 38-летний житель Белгорода позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о находящейся на 10-м этаже общежития бомбе. Но позже оказалось, что бомбы нет: причиной ложного сообщения о готовящемся взрыве стала нелюбовь белгородца к голубям. По его словам, те жили на техническом этаже и мешали его существованию.
В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Суд назначил белгородцу наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев. Также из его заработной платы удержат 5% в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил.