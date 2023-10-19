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Published Сегодня, 14:42

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В Белгороде мужчина захотел избавиться от голубей и сообщил в полицию о бомбе

«Великая» борьба: белгородец сообщил о бомбе, чтобы избавиться от голубей

19 октября 2023, 14:42
Фото: 1MI

В Белгороде мужчина захотел избавиться от голубей и сообщил в полицию о бомбе

Мужчина рассказал полиции, что голуби мешали ему жить, поэтому он решился на ложное заявление. Теперь ему полтора года придётся ходить на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области.

По данным региональной прокуратуры, 38-летний житель Белгорода позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о находящейся на 10-м этаже общежития бомбе. Но позже оказалось, что бомбы нет: причиной ложного сообщения о готовящемся взрыве стала нелюбовь белгородца к голубям. По его словам, те жили на техническом этаже и мешали его существованию.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Суд назначил белгородцу наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев. Также из его заработной платы удержат 5% в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Новости Белгорода#Бомба#Белгород#Ложный вызов#Голубь#Александра Склярова
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