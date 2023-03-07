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Голуби атаковали центр Белгорода

7 марта 2023, 19:30
Фото: 1MI
Жительница многоквартирного дома в областном центре пожаловалась на голубей, которые вечно шуршат и пахнут. Мэр города помог разобраться с проблемой.

Во время прямого эфира к Валентину Демидову обратилась жительница Белгорода Наталья. Она рассказала мэру о том, как ей не нравится соседство с голубями на улице Победы, 83.

Помогите избавиться от голубей! Атаковали дом №83 по улице Победы. Открыты окошки и нет сил: запах их фекалий и шуршание. Ежечасно обращались в РЭУ-7 — помощи никакой.
Наталья, жительница Белгорода

Градоначальник связался с управляющей компанией и поручил исправить ситуацию. Как выяснилось, голуби жили на чердаке дома. Теперь там убрали и поставили сетки — больше птицы туда попадать не должны.

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#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Голуби#Чердак#Грязь#Птицы
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