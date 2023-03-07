Голуби атаковали центр Белгорода

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Во время прямого эфира к Валентину Демидову обратилась жительница Белгорода Наталья. Она рассказала мэру о том, как ей не нравится соседство с голубями на улице Победы, 83.
Помогите избавиться от голубей! Атаковали дом №83 по улице Победы. Открыты окошки и нет сил: запах их фекалий и шуршание. Ежечасно обращались в РЭУ-7 — помощи никакой.
Наталья, жительница Белгорода
Градоначальник связался с управляющей компанией и поручил исправить ситуацию. Как выяснилось, голуби жили на чердаке дома. Теперь там убрали и поставили сетки — больше птицы туда попадать не должны.