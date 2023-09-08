«Диверсия со стороны соседнего государства?» Белгородцы вновь испугались голубей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Одна из жительниц микрорайона Разумное-71 заметила 20 белых голубей, которые свободно летают по массиву. По её словам, голубей выпустили неизвестные мужчины, приехавшие на чёрном автомобиле.
Обеспокоенная белгородка решила спросить в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, не очередная ли это диверсия со стороны Украины и не заразны ли эти голуби.
Администрация Разумного не хочет провести проверку по данному происшествию? Не является ли это диверсией со стороны соседнего государства? Может, голуби являются переносчиками какого-нибудь заболевания.
жительница Белгородского района
На обращение белгородки ответил врио главы администрации Белгородского района Дмитрий Рудев. По его словам, специалисты выедут на место уже сегодня, 8 сентября, и проведут проверку.
Напомним, что белгородцы не в первый раз боятся голубей. В ноябре 2022 года белгородка, работающая ветеринаром, обнаружила коробку с больными голубями: тогда птиц заподозрили в «биологическом терроризме».