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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Голуби

«Диверсия со стороны соседнего государства?» Белгородцы вновь испугались голубей

8 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Голуби

Белгородцы вновь заподозрили голубей в диверсии

Жительницу микрорайона Разумное-71 испугали 20 белых голубей, которых выпустили в массив неизвестные мужчины. Врио главы Белгородского района пообещал выехать на место.

Одна из жительниц микрорайона Разумное-71 заметила 20 белых голубей, которые свободно летают по массиву. По её словам, голубей выпустили неизвестные мужчины, приехавшие на чёрном автомобиле.

Обеспокоенная белгородка решила спросить в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, не очередная ли это диверсия со стороны Украины и не заразны ли эти голуби.

Администрация Разумного не хочет провести проверку по данному происшествию? Не является ли это диверсией со стороны соседнего государства? Может, голуби являются переносчиками какого-нибудь заболевания.
жительница Белгородского района

На обращение белгородки ответил врио главы администрации Белгородского района Дмитрий Рудев. По его словам, специалисты выедут на место уже сегодня, 8 сентября, и проведут проверку.

Напомним, что белгородцы не в первый раз боятся голубей. В ноябре 2022 года белгородка, работающая ветеринаром, обнаружила коробку с больными голубями: тогда птиц заподозрили в «биологическом терроризме».

Голуби Голуби
Голуби
Фото: страница губернатора в соцсети
Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
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