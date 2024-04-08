Из-за обстрелов в одном округе Белгородской области не отремонтировали дороги

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам чиновника, на сегодняшний день в Белгородской области ведётся ямочный ремонт. План первого квартала — 9159 квадратных метров. Работы выполнены на 100%. Во втором квартале план составляет 1550 квадратных метров. Начало выполнения — с 8 апреля. Также подрядчики приступают к текущему ремонту дорог, который запланирован на 2024 год.
По региональным дорогам план первого квартала также выполнили. На второй квартал план составил 112 тысяч квадратных метров. Работы выполнили на 19%. Они ведутся по графику. Все заводы запущены.
Евтушенко отметил, что в семи муниципалитетах приступили к нанесению дорожной разметки.
Что касается муниципальной улично-дорожной сети, во всех районах план выполнили, за исключением Грайворонского округа. Это территории, где невозможно выполнить работы из-за текущей ситуации.
В целом во втором квартале в муниципалитетах должны привести в порядок 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сейчас работы выполнены на 13%.
Напомним, в белгородском приграничье начали ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».