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Из-за обстрелов в одном округе Белгородской области не отремонтировали дороги

Из-за обстрелов в одном округе Белгородской области не отремонтировали дороги

8 апреля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Работы не выполнили в Грайворонском округе. Об этом сообщил министр транспорта области Сергей Евтушенко.
Сюжет
Дороги

По словам чиновника, на сегодняшний день в Белгородской области ведётся ямочный ремонт. План первого квартала — 9159 квадратных метров. Работы выполнены на 100%. Во втором квартале план составляет 1550 квадратных метров. Начало выполнения — с 8 апреля. Также подрядчики приступают к текущему ремонту дорог, который запланирован на 2024 год.

По региональным дорогам план первого квартала также выполнили. На второй квартал план составил 112 тысяч квадратных метров. Работы выполнили на 19%. Они ведутся по графику. Все заводы запущены.

Евтушенко отметил, что в семи муниципалитетах приступили к нанесению дорожной разметки.

Что касается муниципальной улично-дорожной сети, во всех районах план выполнили, за исключением Грайворонского округа. Это территории, где невозможно выполнить работы из-за текущей ситуации.

В целом во втором квартале в муниципалитетах должны привести в порядок 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сейчас работы выполнены на 13%.

Напомним, в белгородском приграничье начали ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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