Из-за обстрелов в одном округе Белгородской области не отремонтировали дороги

По словам чиновника, на сегодняшний день в Белгородской области ведётся ямочный ремонт. План первого квартала — 9159 квадратных метров. Работы выполнены на 100%. Во втором квартале план составляет 1550 квадратных метров. Начало выполнения — с 8 апреля. Также подрядчики приступают к текущему ремонту дорог, который запланирован на 2024 год.