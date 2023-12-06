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Мэр Белгорода рассказал, когда проведут ямочный ремонт на малой Богданке

Мэр Белгорода рассказал, когда проведут ямочный ремонт на малой Богданке

6 декабря 2023, 20:21
Фото: 1MI
С соответствующим вопросом к Валентину Демидову обратился местный житель во время прямого эфира.

Белгородец попросил мэра провести ямочный ремонт на малой Богданке: «В особенности отремонтировать дорогу от Студенческой до „Сокола““.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что ямочный ремонт этого участка уже запланирован, работы выполнят до конца следующей недели.

Напомним, что ремонт дороги от улицы Гагарина до Урожайной в Белгороде запланирован на следующий год. Ранее рабочие уже отремонтировали дорогу от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. Работы обошлись в 76 млн рублей.

Ранее стало известно, что на реконструкцию малой Богданки потратят ещё 45 млн рублей.

Обновлять малую Богданку в Белгороде продолжат только в 2024 году
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#Город#Ремонт дороги#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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