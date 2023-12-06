Мэр Белгорода рассказал, когда проведут ямочный ремонт на малой Богданке

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Белгородец попросил мэра провести ямочный ремонт на малой Богданке: «В особенности отремонтировать дорогу от Студенческой до „Сокола““.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что ямочный ремонт этого участка уже запланирован, работы выполнят до конца следующей недели.
Напомним, что ремонт дороги от улицы Гагарина до Урожайной в Белгороде запланирован на следующий год. Ранее рабочие уже отремонтировали дорогу от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. Работы обошлись в 76 млн рублей.
Ранее стало известно, что на реконструкцию малой Богданки потратят ещё 45 млн рублей.