Мэр Белгорода рассказал, когда проведут ямочный ремонт на малой Богданке

Напомним, что ремонт дороги от улицы Гагарина до Урожайной в Белгороде запланирован на следующий год. Ранее рабочие уже отремонтировали дорогу от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. Работы обошлись в 76 млн рублей.