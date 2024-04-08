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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Гладков недоволен контролем за восстановлением повреждённого обстрелами жилья

Гладков недоволен контролем за восстановлением повреждённого обстрелами жилья

8 апреля 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
«Ни разу не видел, чтобы слова на 100 процентов соответствовали действительности»: что будут делать с нарушением сроков восстановления, рассказал Гладков.

На совещании правительства области Вячеслав Гладков заявил, что часто сроки нарушаются из-за отсутствия контроля.

Губернатор поручил в Шебекинском округе создать книгу с объёмом работ и сроком их выполнения по Новой Таволжанке. Там внесут все квартиры и дома, где есть повреждения, с перечнем работ.

Предлагают такое нововведение из-за постоянного нарушения сроков работ. Чаще всего, по словам Гладкова, сроки нарушаются из-за того, что подрядчики говорят об отсутствии денег.

Подрядчикам удобно, а жители начинают верить. Отсутствие контроля приводит к плохому результату, — заключил губернатор.
Кто обманывает? Гладков поручил провести проверку по докладу о восстановлении жилья
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