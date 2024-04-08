Гладков недоволен контролем за восстановлением повреждённого обстрелами жилья

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На совещании правительства области Вячеслав Гладков заявил, что часто сроки нарушаются из-за отсутствия контроля.
Губернатор поручил в Шебекинском округе создать книгу с объёмом работ и сроком их выполнения по Новой Таволжанке. Там внесут все квартиры и дома, где есть повреждения, с перечнем работ.
Предлагают такое нововведение из-за постоянного нарушения сроков работ. Чаще всего, по словам Гладкова, сроки нарушаются из-за того, что подрядчики говорят об отсутствии денег.
Подрядчикам удобно, а жители начинают верить. Отсутствие контроля приводит к плохому результату, — заключил губернатор.