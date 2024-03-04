Кто обманывает? Гладков поручил провести проверку по докладу о восстановлении жилья

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Белгороде за неделю восстановили 122 жилых помещений. В работе остаются ещё 118 объектов. До 12 марта завершат ремонт на 28 объектах, а 77 помещений приведут в порядок до конца марта. Еще на шести объектах разрушения критические, поэтому там работы завершат до 1 ноября.
В Белгородском районе за неделю повреждения получили восемь частных домов. Восстановили 20 объектов. В работе остаются ещё 100. Их должны привести в порядок до 30 апреля. Как отметила глава района Анна Куташова, практически две недели уходят на заказ и доставку материалов.
В Шебекинском горокруге за неделю повреждения получили 23 жилых помещений. Восстановили 42. Как отметил докладчик, по всем от собственников были получены расписки. Однако по данным регионального министра цифрового развития области Сергея Четверикова, не по всем домам расписки есть. Гладков поручил проверить словам администрации округа и узнать, кто обманывает.
В Грайворонском горокруге за неделю ни один дом не пострадал. В работе остаются четыре объекта. Два из них проблемных.
Также новых повреждений не зафиксировали в Валуйском горокруге. Там остаётся восстановить 37 жилых помещений и построить заново 11.
А в Краснояружском районе за неделю повреждения получил один дом. Его уже восстановили.