Кто обманывает? Гладков поручил провести проверку по докладу о восстановлении жилья

В Шебекинском горокруге за неделю повреждения получили 23 жилых помещений. Восстановили 42. Как отметил докладчик, по всем от собственников были получены расписки. Однако по данным регионального министра цифрового развития области Сергея Четверикова, не по всем домам расписки есть. Гладков поручил проверить словам администрации округа и узнать, кто обманывает.