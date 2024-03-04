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Updated Сегодня, 07:12

Выборы

Гладков рассказал, зачем люди в синей форме обходят дома белгородцев

4 марта 2024, 07:10
Фото: 1MI
Выборы

Заявление на участие в ДЭГ подали более 100 тысяч белгородцев

4 тыс. сотрудников избиркома в настоящий момент обходят дома и квартиры жителей региона. Они рассказывают об особенностях предстоящих выборов, рассказал Вячеслав Гладков.
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Выборы

Последние две недели в регионе 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий обходят дома и квартиры белгородцев. Избирком рассказывает местным жителям о предстоящих выборах и отвечает на вопросы граждан.

Я надеюсь, что большинство из вас заметили их [членов избиркома]: в форменной одежде, синей, с символикой предстоящих президентских выборов.
Вячеслав Гладков

Известно, что в этом году более 100 тыс. жителей региона решили проголосовать онлайн. Остальные же готовы посетить избирательные участки.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будет представлено четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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#Общество#Белгородская область#Выборы#Новости Белгорода#Избирком#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Дистанционное электронное голосование
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