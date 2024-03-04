Гладков рассказал, зачем люди в синей форме обходят дома белгородцев

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Последние две недели в регионе 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий обходят дома и квартиры белгородцев. Избирком рассказывает местным жителям о предстоящих выборах и отвечает на вопросы граждан.
Я надеюсь, что большинство из вас заметили их [членов избиркома]: в форменной одежде, синей, с символикой предстоящих президентских выборов.
Вячеслав Гладков
Известно, что в этом году более 100 тыс. жителей региона решили проголосовать онлайн. Остальные же готовы посетить избирательные участки.
Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будет представлено четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.